После концерта "Би-2" в Вильнюсе возникли вопросы, на которые ответил представитель группы

"Ну, вот, еду с концерта "Би-2" и, несмотря на то, что концерт был высокого уровня как в музыкальном, так и в визуальном плане, думаю, неужели их продюсеры не предупредили музыкантов о ситуации в Литве? Выбрать для исполнения в Вильнюсе песню "Родина" с текстом о любви к Родине до последнего рубля и еще демонстрировать символ Российской империи, скажем так, идиотское решение. По реакции публики было видно, что многие этого не поняли. Более неподходящего произведения нельзя было подобрать. Это злит и кажется странным. Ложка дегтя в бочке с медом. Глупый выстрел даже не в ногу, а в висок", – писал он.