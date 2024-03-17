После концерта "Би-2" в Вильнюсе возникли вопросы, на которые ответил представитель группы

 
ru.DELFI.lt
„Bi-2“ / asm. albumo, scanpix nuotr.
„Bi-2“ / asm. albumo, scanpix nuotr.

15 марта в Вильнюсе состоялся концерт группы "Би-2", после которого в социальных сетях появились разные дискуссии. Некоторые люди заметили, что на концерте исполнители демонстрировали российскую символику и исполнили песню о любви к Родине. Представитель группы прокомментировал эти вопросы.

Пресс-секретарь "Би-2" Игорь Рубинштейн сказал журналистам Žmonės.lt, что не видел большого числа негативных комментариев после концерта.

Он сказал, что выбранная песня - ирония и сарказм, но не все это понимают.

"Текст песни пронизан иронией и сарказмом, понятный всем русскоязычным. Сожалеем, что некоторые зрители, которые не владеют русским, неверно интерпретировали ее текст. Реальный смысл этой песни противоположен тому, как ее интерпретировали", – сказал он.

Delfi напоминает, что исполнители "Би-2" осудили военные действия и покинули Россию.

Однако некоторые зрители на концерте заметили российскую символику.

Поклонник группы Марюс Галадаускас поделился своими мыслями после концерта в социальной сети. Он писал, что не понимает, зачем группа пела о любви к России.

"Ну, вот, еду с концерта "Би-2" и, несмотря на то, что концерт был высокого уровня как в музыкальном, так и в визуальном плане, думаю, неужели их продюсеры не предупредили музыкантов о ситуации в Литве? Выбрать для исполнения в Вильнюсе песню "Родина" с текстом о любви к Родине до последнего рубля и еще демонстрировать символ Российской империи, скажем так, идиотское решение. По реакции публики было видно, что многие этого не поняли. Более неподходящего произведения нельзя было подобрать. Это злит и кажется странным. Ложка дегтя в бочке с медом. Глупый выстрел даже не в ногу, а в висок", – писал он.

Delfi Галадаускас сказал, что на концерте было много литовцев, поляков, русских, семей с детьми.

"Но исполнение "Родины" выглядело странно. Такое впечатление, что на них подействовало задержание в Таиланде. Не было никакой поддержки, украинских флагов, фраз. Полная нейтральность. Я был на трех их концертах, этот был самым профессиональным и качественным, только кому стрельнуло в голову исполнять здесь эту песню, вот в чем вопрос. Да и люди ее не приняли. У них ведь есть масса отличных произведений, любое из них подошло бы", – сказал собеседник.

Компания, организовавшая концерт в Вильнюсе, прислала журналистам LNK ответ на вопрос, почему "Би-2" разрешили выступить в Литве.

"Перед принятием решений о концертах Валерия Меладзе и "Би-2" мы учли тот факт, что они осудили военные действия и покинули Россию. Кроме того, никакие официальные литовские законы такие выступления не запрещают. Меладзе сейчас выступает с концертами в разных Западных странах – от Франции до Латвии", – сказали организаторы.

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