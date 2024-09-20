После информации продюсера о "космическом счете" за электричество – реакция ESO

Лукошявичюте-Даудене сказала, что работники ESO сказали, что ее семья не совсем правильно указывала показания счетчиков. „Это насколько безалаберным человеком надо быть, чтобы так заполнять?“ – отреагировала Лукошявичюте-Даудене.
Delfi связался с ESO
„Нам известна эта ситуация, поскольку показания счетчика в июне зафиксировал подрядчик ESO, это было 103 677 кВт/ч. В начале июля объект посетил инженер ESO и зафиксировал 103 925 кВт/ч. За две недели разница составила 248 кВт/ч.
На фото клиентки за 9 сентября – 105 173 кВт/ч (больше чем за два месяца 1248 кВт/ч).
По данным системы, показания фиксировались нерегулярно, платили меньше, чем потребляли. Так образовалась разница и это независимый поставщик (не ESO) включил в счет. Клиентка должна обращаться к независимому поставщику (не ESO) и искать выход.
Мы тоже общаемся с клиенткой, отвечаем на возникающие вопросы: предложили исследовать счетчик в независимой лаборатории и установить „умный“ счетчик, он поможет в будущем избежать таких недоразумений.
Обращаю внимание на то, что очень важно каждый месяц декларировать фактические данные. Это надо делать регулярно, тогда не появится разница. Сейчас точно по счетам платят 900 000 потребителей, которым установили „умные“ счетчики. Эти счетчики автоматически передают данные“, – сказала пресс-секретарь ESO Раса Юодкене.
Лукошявичюте-Даудене рассказала о своей ситуации в социальной сети.
„Сижу в темноте и этому есть причина. К нам приехали из ESO, проверили данные счетчиков. И что. Получаю счет – 7951,60 евро. Я им написала письмо, мне объяснили, что я неправильно декларировала показания. Это насколько безалаберным человеком надо быть, чтобы так заполнять?“ – удивлялась женщина.
„Это очень большая сумма. Ведь мы платили каждый месяц. Я понимаю, если бы мы 5-6 лет ничего не платили. Надежды что-то доказать немного. Они говорят, что я неправильно декларировала показания и получилась задолженность в 34 000 кВт/ч“, – сказала Лукошявичюте-Даудене.