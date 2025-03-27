После инцидента в Пабраде оживились кремлевские пропагандисты

После того как появилась информация о том, что во время тактических учений на полигоне им. генерала Сильвестраса Жукаускаса в Пабраде пропали четверо американских военных и ведутся их поиски – спасательная операция, оживились кремлевские пропагандисты. Ни Литовская армия, ни другие ведомства никакие детали не сообщают. Российские пропагандисты распространяют версию, будто американские военные погибли в Украине, а их тела специально перевезли как можно ближе к белорусской границе.