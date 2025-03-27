2025.03.27 07:04

После инцидента в Пабраде оживились кремлевские пропагандисты

 
Нериюс Повилайтис
ru.DELFI.lt
Generolo Silvestro Žukausko poligonas
Generolo Silvestro Žukausko poligonas
ФОТО: Jaunius Matonis | Delfi

После того как появилась информация о том, что во время тактических учений на полигоне им. генерала Сильвестраса Жукаускаса в Пабраде пропали четверо американских военных и ведутся их поиски – спасательная операция, оживились кремлевские пропагандисты. Ни Литовская армия, ни другие ведомства никакие детали не сообщают. Российские пропагандисты распространяют версию, будто американские военные погибли в Украине, а их тела специально перевезли как можно ближе к белорусской границе.

„Информацию о несчастье на свой лад начнут интерпретировать российские пропагандисты, их фантазия безгранична“, – сказал один из источников портала Delfi.

Что известно?

  • Во вторник появилась информация о том, что во время учений на полигоне им. генерала Сильвестраса Жукаускаса в Пабраде пропали четверо американских военных на гусеничном транспортном средстве;

  • В среду армия сообщила, что возможное место происшествия установлено, ведутся поиски и спасательная операция;

  • Операцию возглавляет Литовская армия, в ней участвуют пожарные-спасатели и другие ведомства. Задействованы вертолеты ВВС и СОГГ;

  • Посольство США сообщило, что пропали военные 1 и 3 пехотных дивизий;

  • По данным источников, американские военные погибли;

  • Глава Минобороны Довиле Шакалене выехала на полигон в Пабраде.

В среду вечером появились первые версии. В них сообщается, что американские военные погибли, они убиты или погибли.

О смерти военных сообщалось, однако ни Литовская армия, ни американские ВС эту информацию не подтвердили.

Однако российские пропагандисты не обращают внимание на точность фактов, они сочиняют и разные самые абсурдные версии.

Пытаются утверждать, что американские военные на самом деле погибли в Украине, а потом их тела привезли в Литву, к самой границе с Беларусью.

А вся эта „операция“ задумана, чтобы обвинить в их гибели Россию и Беларусь.

Несмотря на то, что пока нет официальных данных об инциденте, российские СМИ сообщают, что американские военные утонули в болоте на M88A2 Hercules.

Они акцентируют, что все произошло рядом с белорусской границей, якобы грузовик обнаружили вертолеты.

По сведениям Delfi, на полигоне ведется спасательная операция, условия не самые благоприятные, пока о судьбе пропавших ничего не известно, службы никакую информацию предоставлять не будут.

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