После инцидента в Пабраде оживились кремлевские пропагандисты

„Информацию о несчастье на свой лад начнут интерпретировать российские пропагандисты, их фантазия безгранична“, – сказал один из источников портала Delfi.
В среду вечером появились первые версии. В них сообщается, что американские военные погибли, они убиты или погибли.
О смерти военных сообщалось, однако ни Литовская армия, ни американские ВС эту информацию не подтвердили.
Однако российские пропагандисты не обращают внимание на точность фактов, они сочиняют и разные самые абсурдные версии.
Пытаются утверждать, что американские военные на самом деле погибли в Украине, а потом их тела привезли в Литву, к самой границе с Беларусью.
А вся эта „операция“ задумана, чтобы обвинить в их гибели Россию и Беларусь.
Несмотря на то, что пока нет официальных данных об инциденте, российские СМИ сообщают, что американские военные утонули в болоте на M88A2 Hercules.
Они акцентируют, что все произошло рядом с белорусской границей, якобы грузовик обнаружили вертолеты.
По сведениям Delfi, на полигоне ведется спасательная операция, условия не самые благоприятные, пока о судьбе пропавших ничего не известно, службы никакую информацию предоставлять не будут.