После инцидента в Клайпеде – таинственное исчезновение пятиклассника: родители ведут себя очень странно

Мать мальчика и ранее не хотела сотрудничать со службами, а сейчас заявляет, что ей не известно, где находится ее сын.
Служба обратилась в полицию, однако полиция ничем не может помочь. Полицейским родители ребенка говорят, что знают, где их ребенок и о помощи не просят. Права родителей на ребенка не ограничены, поэтому полиция может только помочь выяснить, где находится мальчик.
По словам специалистов службы, когда выяснят, где находится ребенок, будут приняты соответствующие меры.
Delfi напоминает, что весть о том, что 25 марта в клайпедской прогимназии ученик пнул, а потом стал душить социального педагога, потрясла всю страну. Оказывается, ученики и учителя этой школы страдали от насилия в течение двух лет. Волна возмущения поднялась после того, как школу посетили представители Службы по правам ребенка и констатировали, что дети в школе находятся в безопасности.
Родители стали требовать от представителя службы Гинтаре Нолюте не общих фраз, а реальных действий по защите детей.
Родители пострадавших детей сказали, что защищать надо не только права мальчика с проблемами, но и других детей, которые страдают от его выпадов.
Родители составили и подписали претензию к специалистам службы и сказали, что в школу уже не раз приезжала полиция, поскольку ребенок не справляется со стрессом, страдает сам и заставляет страдать окружающих - и детей и взрослых.
Выяснилось, что служба уже два года знает об этой ситуации, но пока никаких результатов нет.