После инцидента в Клайпеде – таинственное исчезновение пятиклассника: родители ведут себя очень странно

Мать мальчика и ранее не хотела сотрудничать со службами, а сейчас заявляет, что ей не известно, где находится ее сын.

Служба обратилась в полицию, однако полиция ничем не может помочь. Полицейским родители ребенка говорят, что знают, где их ребенок и о помощи не просят. Права родителей на ребенка не ограничены, поэтому полиция может только помочь выяснить, где находится мальчик.

По словам специалистов службы, когда выяснят, где находится ребенок, будут приняты соответствующие меры.