После гибели Тадаса Тумаса один из воюющих в Украине литовцев сказал: это беспощадная война

Тумас служил в 92-й бригаде ВСУ. 23 февраля в автомобиль, на котором ехал Тумас с сослуживцем, с дрона была пущена граната. Пострадали двое военных, жизнь Тумаса спасти не удалось. Его коллега выжил.
До того как отправиться воевать в Украину, Тумас работал пограничником – охранял границу Литвы с Беларусью. Перед тем как поехать в Киев, Тадас объяснил свое решение жене так: если Россия одолеет Украину, следующей ее целью будет Литва.
Тумас был хорошо подготовлен – 6 лет тренировался в добровольческих силах. На фронт в Украину он прибыл в ноябре 2023 года. После обучения на полигоне ездил на задания в окрестностях Бахмута.
7 марта в Киеве, Михайловском соборе, состоялась церемония прощания с Тумасом. Тадаса отпевали в Михайловском соборе, а церемонию прощания провели у Стены памяти украинских военных. Туда пришли военные, волонтеры и представители литовской общины в Украине.
Пообщаться с воюющими на стороне Украины иностранцами было нелегко. Они скорбели по погибшему товарищу. Некоторые не хотели говорить, чтобы их близкие не узнали, что они воюют в Украине, а не занимаются оказанием гуманитарной помощи. Об этом сказала молодая врач. На церемонии прощания с Тумасом она держала в руках флаг с Витисом.
Двое каунасцев согласились говорить при условии, что их не будут фотографировать и не будут называть их фамилии.
28-летний доброволец с позывным Яра, обмолвился, что он относится к числу литовцев, которые дольше всего воюют в Украине. Он прибыл туда в первые дни войны.
"Я приехал, поскольку понял, что Россия может атаковать и Литву, ее надо остановить. Это было мое решение, в мой семье нет такой традиции – дедушки не были партизанами. Мне уже довелось участвовать в обороне Киева – в боях под Бучей, Ирпенем, позже в контратаке в Харьковском регионе, потом в Бахмуте, Авдеевке. Сейчас меня на несколько дней отпустили на отдых по ротации", – сказал Яра.
Он предположил, что за Украину воюют несколько десятков литовцев. По его словам, были и такие, кто приехал на курсы подготовки, увидел реалии войны и вернулся домой.
"Это не детская игровая площадка, это беспощадная война, об этом свидетельствует гибель Тумаса", – подчеркнул Яра.
Он сказал, что не верит, что эта смерть приведет к сокращению числа литовцев, воюющих в Украине.
Яра считает, что те, кто боится, уезжают сразу, а оставшиеся смирились с любым исходом.
"Когда мои родители узнали о гибели Тумаса, они связались со мной, но не звали домой. Родители переживают за меня, но с уважением относятся к моему выбору, я сказал, что если останусь в Литве, мне будет тяжело", – сказал 21-летний военный с позывным Сэл.
Он приехал в Украину в июне 2023 года, до этого изучал медицину в Каунасе. Ему довелось несколько недель участвовать в бою за Купянск , но больше всего времени он воюют под Бахмутом. Студент ненадолго возвращался в Литву, сейчас он в Киеве, ждет подписания нового договора. Он вместе с Тумасом участвовал в учениях.
"Мы обязаны помочь Украине. Это наша общая борьба, у нас один враг. Если он одолеет Украину, придет к нам", – сказал Сэл.
"Перед тем как Тадас уехал на последнее задание, мы обнялись, мы всегда так поступаем перед боевыми операциями, а утром я узнал, что его больше нет", – рассказал Раймундас Урвикис.
До войны эти люди не были знакомы. Тумас жил в Вильнюсе, Урвикис - в Йонавском районе. На вопрос, как он мог бы охарактеризовать Тадаса, Раймундас сказал, что он был трудолюбивым, быстро все схватывал, хотел как можно быстрее во всем разобраться, всему научиться. Он интересовался дронами, хотел научиться управлять ими.
"Он все время спрашивал: Райма, может тебе нужна помощь? Весть о гибели Тадаса меня очень потрясла", – сказал Урвикис.
Он воюет на фронте чуть больше года. За это время он видел смерть не одного сослуживца. После гибели Тадаса командир дал Урвикису небольшой отпуск. Раймундас отвезет вдове Тадаса его личные вещи. Потом навестит в Рукле жену и детей.
На вопрос, как он решился воевать в Украине, Утървикис ответил: "Если мы не поможем Украине сейчас, позже этот враг придет к нам".