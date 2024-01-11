После экстремальной ситуации на улицах столицы предупреждение: скоро погода изменится

"Ситуация была неблагодарной в том плане, что долго стояли холода, все поверхности замерзли. Когда погода изменилась, естественно, что морось, которая опускалась на землю, превращалась в лед.
Grinda заметила это еще вчера утром, провела профилактические посыпки, мы много работали, были дополнительные выезды с учетом ситуации", – сказал в четверг Степонавичюс.
"Ситуация, по-моему, наладилась, поверхность улиц влажная, покрытая растаявшим снегом. Но не надо обманывать себя, вскоре условия изменятся, снова ожидается неприятная погода, в течение 10 часов температура снизится на 10 градусов и от положительной температуры перейдем к -10, это тоже связано с вызовами", – сказал он.
Степонавичюс акцентировал, что уже сейчас техника Grindа готовится к похолоданию и снегопаду, который прогнозируют в пятницу.
В среду, по его словам, высыпали 600 тонн разных смесей.
"Сейчас наш транспорт уже работает в городе, готовится к похолоданию, вероятно, что те поверхности, которые не успеет осушить солнце или сильный ветер, замерзнут. Значит, снова придется посыпать все песком или солью, готовится к вечернему пику, а завтра ждет снегопад. (...) С одним кризисом справляемся, за ним идет другой", – сказла представитель Grindа.