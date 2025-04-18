2025.04.18 07:13

После двух жарких дней грядут перемены: на Пасху тепла будет меньше

 
ru.DELFI.lt
Žmonės mėgaujasi geru oru Sakurų parke
Žmonės mėgaujasi geru oru Sakurų parke
ФОТО: Josvydas Elinskas | Delfi

В пятницу днем будет тепло и солнечно.

Небо будет ясным, осадков не ожидается. Воздух прогреется до 23-28 градусов тепла.

В субботу ночью погода немного изменится. Придет атмосферный фронт, на западе и на юге страны пройдут небольшие дожди. Ночью будет 10-15 градусов тепла.

В субботу ждет еще один почти летний день. Будет солнечно и тепло, днем появятся дождевые облака. На западе пройдут небольшие дожди, местами с грозами. Воздух прогреется до 22-27, на западе до 16-21 градуса тепла.

В ночь на воскресенье над Литвой пройдут дождевые облака, поэтому в первой половине ночи есть вероятность осадков. Пройдут дожди с грозами. Ночью будет 5-10 градусов тепла.

В воскресенье днем зона низкого атмосферного давления уйдет, над Литвой закрепится зона высокого давления. Ожидается переменная облачность, будет солнечно. В первой половине дня во многих местах пройдут дожди, позже дожди прекратятся. Усилится ветер. Днем будет 16-21, на западе 10-15 градусов.

В понедельник ночью местами осадков будет меньше, небольшие дожди пройдут лишь местами. Ночью будет 4-9 градусов тепла.

В понедельник осадков будет меньше. Усилится ветер. Будет 14-19, местами 9-13 градусов тепла.

Во вторник без осадков. Ожидается переменная облачность. Ночью будет 2-7, днем 13-18 градусов тепла.

В середине следующей недели будет сухо и по-весеннему тепло.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии