После двух жарких дней грядут перемены: на Пасху тепла будет меньше

Небо будет ясным, осадков не ожидается. Воздух прогреется до 23-28 градусов тепла.
В субботу ночью погода немного изменится. Придет атмосферный фронт, на западе и на юге страны пройдут небольшие дожди. Ночью будет 10-15 градусов тепла.
В субботу ждет еще один почти летний день. Будет солнечно и тепло, днем появятся дождевые облака. На западе пройдут небольшие дожди, местами с грозами. Воздух прогреется до 22-27, на западе до 16-21 градуса тепла.
В ночь на воскресенье над Литвой пройдут дождевые облака, поэтому в первой половине ночи есть вероятность осадков. Пройдут дожди с грозами. Ночью будет 5-10 градусов тепла.
В воскресенье днем зона низкого атмосферного давления уйдет, над Литвой закрепится зона высокого давления. Ожидается переменная облачность, будет солнечно. В первой половине дня во многих местах пройдут дожди, позже дожди прекратятся. Усилится ветер. Днем будет 16-21, на западе 10-15 градусов.
В понедельник ночью местами осадков будет меньше, небольшие дожди пройдут лишь местами. Ночью будет 4-9 градусов тепла.
В понедельник осадков будет меньше. Усилится ветер. Будет 14-19, местами 9-13 градусов тепла.
Во вторник без осадков. Ожидается переменная облачность. Ночью будет 2-7, днем 13-18 градусов тепла.
В середине следующей недели будет сухо и по-весеннему тепло.