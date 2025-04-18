После двух жарких дней грядут перемены: на Пасху тепла будет меньше

Небо будет ясным, осадков не ожидается. Воздух прогреется до 23-28 градусов тепла.

В субботу ночью погода немного изменится. Придет атмосферный фронт, на западе и на юге страны пройдут небольшие дожди. Ночью будет 10-15 градусов тепла.

В субботу ждет еще один почти летний день. Будет солнечно и тепло, днем появятся дождевые облака. На западе пройдут небольшие дожди, местами с грозами. Воздух прогреется до 22-27, на западе до 16-21 градуса тепла.

В ночь на воскресенье над Литвой пройдут дождевые облака, поэтому в первой половине ночи есть вероятность осадков. Пройдут дожди с грозами. Ночью будет 5-10 градусов тепла.