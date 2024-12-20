После дождливых и ветреных выходных грядут перемены: у синоптиков есть хорошие новости

Днем будет облачно с прояснениями. В большинстве районов время от времени ожидаются небольшие осадки, в основном дождь и мокрый снег. Будет дуть сильный ветер, местами порывы достигнут 15–20 м/с. Днем будет 3–7 градусов тепла.

В ночь на субботу Литва попадет в юго-западную зону циклона. Ожидаются прояснения, станет суше. Небольшие осадки местами возможны в первой половине дня. В сырых местах возможен гололед. Будет дуть сильный ветер, местами 15–17 м/с. Температура будет колебаться от 3 градусов мороза до 2, у моря до 4 градусов тепла.