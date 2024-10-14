2024.10.14 07:36

После дождливого начала недели у синоптиков есть хорошие новости

 
ru.DELFI.lt
Rudeniški orai
Rudeniški orai
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

В понедельник погоду в Литве обусловит юго-западная часть циклона. По всей Литве будет пасмурно, небольшие прояснения возможны лишь на западе страны и на юго-западе. В большинстве районов пройдут небольшие дожди. Днем будет всего 8–11 градусов тепла, только на юге и у моря будет немного теплее.

В Вильнюсе время от времени пройдут небольшие дожди, будет около 10 градусов тепла.

Во вторник Литва останется в юго-западной части уходящего циклона. Станет суше, в небе появится больше прояснений, однако дождей избежать не получится. И ночью и днем ожидаются небольшие осадки. Ночью будет 1–6, местами до 7–9 градусов тепла, на поверхности почвы местами заморозки до 0–3 градусов. Днем воздух прогреется до 10–14 градусов.

В среду погоду обусловит зона высокого атмосферного давления. Ночью на востоке еще возможны небольшие осадки, во влажных местах ожидается туман. Днем будет сухо с прояснениями. Ночью будет 1–6, на Куршской косе до 8 градусов тепла, на поверхности почвы заморозки 0–5 градусов. Днем воздух прогреется до 9–13 градусов тепла.

В четверг погодные условия почти не изменятся. Ни ночью, ни днем осадков не ожидается, только ночью местами прогнозируют туман. Ночью будет всего 1–6 градусов тепла. На юго-востоке заморозки. После холодной ночи день будет достаточно приятным - 9–13 градусов тепла.

В пятницу, когда антициклон сместится на восток, Литва попадет в его западную более теплую часть. Будет сухо и солнечно. Ночь будет прохладной – будет от 1–6 градусов тепла, местами заморозки до 0–5 градуса. Днем будет 10–14 градусов тепла, на юго-западе немного теплее.

По нынешним данным, похожей погода будет и в выходные. Ночи будут холодными с заморозками, а днем ожидается 11–15 градусов тепла.

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