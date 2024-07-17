После бурь в Литву придут перемены

Самые интенсивные грозы прошли ночью, однако утром еще возможны осадки на северо-востоке страны. Днем ожидается переменная облачность. Будет жарко, воздух прогреется до 25–30 градусов тепла. У моря будет прохладнее, всего 22–24 градуса.

В четверг ночью усилится зона высокого атмосферного давления. Местами возможны небольшие осадки, однако в большинстве районов дождей не ожидается. Ночью будет 13–18 градусов тепла.

В четверг днем местами еще пройдут небольшие осадки, но вечером небо прояснится. Будет немного прохладнее, чем в предыдущие дни. На большей части территории страны будет 23–28 градусов,у моря всего 20–22 градуса тепла.