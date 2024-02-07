После беседы с украинкой член столичного горсовета посетила две школы с русским языком обучения

"Мы спрашивали: "Часто ли к вам приезжают политики?" Нам ответили, нет. Они были удивлены визитом. Сторож даже назвал нас "комиссией". Мы смеялись, сказали, что мы - не комиссия, просто приехали услышать, какая помощь требуется", – рассказала Башкене.

"Пока не съездишь в школы, не знаешь. Я призвала коллег, <...> говорю, поехали, посмотрим, какие там настроения", – сказала Башкене.

"О.Внуковская, директор Международной украинской школы, рассказала разные истории, например, что первокласснику его одноклассники говорили: "Мы там вас не прикончили, прикончим здесь". Дети рассказывали такие вещи", – делилась Башкене.

Она обратила внимание на то, что многие беженцы из Украины сначала отдавали детей в русскоязычные школы.

"Я посетила школу Gravitas Schola, общалась с ее директором, а в сентябре побывала в Международной украинской школе. И в одной, и в другой школе я услышала интересные замечания в адрес русскоязычных школ", – сказала Башкене.

"Нам сказали, что литовский дети учат, что у них есть уроки, показали, какие поздравления дети пишут по-литовски. У школы есть 30-летние традиции, и она, как я поняла, не хочет перемен. Наконец, нам сказали "здесь русский дух". Я говорю это без иронии, оскорблений там не было. Все было красиво, во время чаепития", – сказала она.

"По их словам, ответить на вопрос сложно, но они не связывают свое будущее с Литвой , поэтому и литовский язык им не особенно нужен. Некоторые приезжие из Украины видят, что в ближайшее время не смогут вернуться на родину, поэтому, наверное, их позиция иная", – продолжила политик.

Сама политик интересовалась, как дела у детей беженцев и мигрантов из Беларуси , какие у них планы.

"Вице-мэр написал им письмо, которое, кстати, вызвало сопротивление польской фракции в горсовете, чтобы учителя призывали больше учеников выбирать государственный экзамен по литовскому языку. Когда мы приехали, мы интересовались возможностью увеличить число уроков литовского и т.д.", – сказала Башкене.

Закрывать русскоязычные школы не планируют, тем более, что школ в муниципалитетах и без того не хватает. Однако думают, что делать, чтобы результаты детей не отличались, неважно, на каком языке они учатся, сказал министр науки, образования и спорта Гинтаутас Якштас.

"О закрытии школ с русским языком обучения, особенно, когда знаешь, что в муниципалитетах школ не хватает, никто не думает. Условия учителей и учеников этих школ ухудшаться не будут. Вопрос простой: что можно сделать, чтобы результаты учеников не зависели от того, на каком языке дети учатся. Если мы оставим все, как есть, мы обидим детей.

Достижения детей из русскоязычных школ их самореализация на рынке труда намного хуже, чем в случае с детьми из других школ", – сказал Якштас.

Что касается обучения на национальных языках, министр сказал, что в январе активно проходили дискуссии в Латвии и Эстонии, начались обсуждения и в Литве.