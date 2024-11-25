После авиакатастрофы в Вильнюсе Красный Крест призывает помочь пострадавшим

„Утром 25 ноября при падении грузового самолета в Вильнюсе он задел двухэтажный дом, где проживало 13 человек. Дом загорелся и непригоден для проживания. Все люди эвакуированы и временно размещены в гостинице. Хотя, к счастью, все жители здоровы, они находятся в шоковом состоянии. Потеряв в одно мгновение свои дома и личные вещи, люди ждут нашей помощи“, - написала организация в Facebook.
„ЛКК призывает сделать пожертвование и внести свой вклад в то, чтобы мы могли помочь пострадавшим семьям как можно скорее встать на ноги. Мы окажем всю необходимую гуманитарную помощь: от вещей до психологической помощи, поэтому призываем объединиться, поскольку мы не раз доказывали, что способны внести свой вклад в помощь пострадавшим как можно легче пережить катастрофу“, - подчеркнули представители.
ЛКК уверяет, что в настоящее время собирает информацию и оценивает потребности пострадавших, чтобы иметь возможность максимально быстро и эффективно оказать необходимую помощь.
ELTA напоминает, что рано утром в понедельник в столице, недалеко от Вильнюсского аэропорта, рядом с жилым домом, упал и разбился грузовой самолет немецкой компании DHL.
По предварительным данным, погибший в катастрофе пилот – гражданин Испании. Кроме того, пострадали три человека, находившиеся в самолете – граждане Литвы, Германии и Испании. По данным Elta, один из них находится в тяжелом состоянии, другой пострадал меньше.
По словам мэра столицы Валдаса Бенкунскаса, из зданий вблизи места катастрофы были эвакуированы 13 человек. О них заботится Вильнюсское городское самоуправление.