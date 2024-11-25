После авиакатастрофы в Вильнюсе Красный Крест призывает помочь пострадавшим

„Утром 25 ноября при падении грузового самолета в Вильнюсе он задел двухэтажный дом, где проживало 13 человек. Дом загорелся и непригоден для проживания. Все люди эвакуированы и временно размещены в гостинице. Хотя, к счастью, все жители здоровы, они находятся в шоковом состоянии. Потеряв в одно мгновение свои дома и личные вещи, люди ждут нашей помощи“, - написала организация в Facebook.