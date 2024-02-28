После 20 минут, проведенных в стиральной машине, кот оказался в реанимации

Хозяйка не заметила, что котенок забрался в стиралку, его там обнаружили только через 20 минут.

"Я пошел в ванну, чтобы вымыть руки. Я услышал "мяу-мяу", я даже не подумал, что кот может быть в стиралке. Думал, такой звук издает белье. Потом эти звуки меня напугали", – рассказал хозяин кота Евгений Сенкевич.

Тут он увидел за стеклом в стиралке кота: "Он выглядел ужасно, глаза побелели, наверное, он уже был в ином мире. Я не знаю, как он пришел в себя, видимо, он у нас космонавт. 20 минут терпел мучение".

Когда кота достали из стиралки, он был в тяжелом состоянии, хозяева повезли его в клинику.

"Никакой надежды не было. Все зависело от кота, захочет ли он жить с такими хозяевами, как мы", – сказал хозяин кота.

"Кот находился в шоковом состоянии, у него было низкое давление, сильно понизилась температура тела", – сказала врач клиники 8 drambliai Ирина Гераскина.