Посетители вильнюсского японского сада столкнутся с временными неудобствами

Компания Vilniaus miesto parkai информирует, что турникет планируют отремонтировать на следующей неделе, поэтому посетителей просят пользоваться другими входами. Альтернативные входы есть в северо-восточной и южной частях парка.
Несмотря на технические проблемы, японский сад открыт для посетителей. Посетителей просят заранее продумать удобный маршрут, через действующие входы/выходы.
Компания Vilniaus miesto parkai приносит извинения за неудобства и будет делать все возможное для быстрого решения проблемы.
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