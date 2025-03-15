2025.03.15 14:08

Посетители вильнюсского японского сада столкнутся с временными неудобствами

 
ru.DELFI.lt
Japoniškas sodas Šnipiškėse
Japoniškas sodas Šnipiškėse
ФОТО: Josvydas Elinskas | Delfi

Посетители столичного японского сада временно столкнутся с небольшими неудобствами – из-за технических неисправностей пока не работает турникет со стороны заправки, пишет портал madeinvilnius.lt.

Компания Vilniaus miesto parkai информирует, что турникет планируют отремонтировать на следующей неделе, поэтому посетителей просят пользоваться другими входами. Альтернативные входы есть в северо-восточной и южной частях парка.

Несмотря на технические проблемы, японский сад открыт для посетителей. Посетителей просят заранее продумать удобный маршрут, через действующие входы/выходы.

Компания Vilniaus miesto parkai приносит извинения за неудобства и будет делать все возможное для быстрого решения проблемы.

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