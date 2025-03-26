Порядок ужесточается: нарушителям ПДД придется ответить на всей территории Евросоюза

Европарламент и члены ЕС 25 марта достигли соглашения, цель которого - ответственность за грубые нарушения ПДД на всей территории союза, неважно, в какой стране были получены права.

По нынешнему порядку, если человека лишают удостоверения на вождение за нарушение ПДД, то наказание полагается в той стране, где были нарушены правила, а не там, где выдали удостоверение и не в других странах ЕС.

По новой договоренности, информацию о нарушении и наказании передадут и той стране, в которой выдан документ, и именно эта страна должна будет обеспечить выполнение наказания и убедиться, что наказание действует в масштабе всего ЕС.