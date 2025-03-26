2025.03.26 11:48

Порядок ужесточается: нарушителям ПДД придется ответить на всей территории Евросоюза

 
ELTA
Каролис Брога
ru.DELFI.lt
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ФОТО: Julius Kalinskas | Delfi

Водители, наказанные за грубое нарушение Правил дорожного движения (ПДД) в одной из стран Евросоюза (ЕС), могут лишиться права на вождение на всей территории ЕС.

Европарламент и члены ЕС 25 марта достигли соглашения, цель которого - ответственность за грубые нарушения ПДД на всей территории союза, неважно, в какой стране были получены права.

По нынешнему порядку, если человека лишают удостоверения на вождение за нарушение ПДД, то наказание полагается в той стране, где были нарушены правила, а не там, где выдали удостоверение и не в других странах ЕС.

По новой договоренности, информацию о нарушении и наказании передадут и той стране, в которой выдан документ, и именно эта страна должна будет обеспечить выполнение наказания и убедиться, что наказание действует в масштабе всего ЕС.

Согласно новым правилам, страны ЕС должны немедленно информировать о решении лишить прав за грубые нарушения ПДД: вождение в нетрезвом виде или в состоянии наркотического опьянения, превышение скорости (больше чем на 50 км/ч) или ДТП с летальным исходом.

Водители в течение 20 рабочих дней будут информированы об ограничениях и смогут их обжаловать.

Через 5 лет после вступления нового порядка в силу, ЕК должна будет оценить, расширить ли список ПДД, наказание за которые будет применяться во всем ЕС. Также установит более жесткие сроки информирования о нарушениях, чтобы новый порядок лучше действовал.

Соглашение еще должны одобрить Совет ЕС и ЕП.

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