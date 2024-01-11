Портрет подозреваемого в похищении девочки: свой бизнес и недавнее участие в скандале

Об этом нарушении Филипавичюса минувшей осенью писали СМИ - на своем участке в Кармелаве он незаконно вырубал лес. Прокуратура начала расследование в связи с возможным нарушением общественного интереса. Но этим все не закончилось, в ноябре Филипавичюс приехал на участок на экскаваторе. Он не обращал внимание на собравшихся соседей, которые пытались его остановить.

"В основном это нарушения, связанные с охраной природы, конфликты с соседями, спиливание дерева. Он не был типичным нашим клиентом, у которого была бы судимость", – сказал комиссар.

Генкомиссар полиции Ренатас Пожела сказал в интервью на Delfi, что он был наказан за нарушения в сфере охраны природы.

Сообщалось, что 42-летний подозреваемый не был судим, но привлекался к административной ответственности.

Напомним, что похищенную 7 января вечером 9-летнюю девочку нашли спустя двое суток в одном из гаражей на ул. Техникос. Ее освободили сотрудники антитеррористического отряда "Арас", они же задержали и подозреваемого. Подозреваемому за похищение ребенка грозит лишение свободы на срок до 8 лет.

"Мы не знали, как его остановить, выстроились в живую цепь перед экскаватором, а он ехал на нас. Ему было все равно, что мы стоим, держась за руки, все равно ехал на нас", – рассказала тогда журналистам телевидения LNK жительница Кармелавы Аста.

Остановила Филипавичюса только полиция, которая увезла его с места происшествия. Тогда возникли подозрения, что у него не все в порядке со здоровьем, мужчину увезли в больницу.

Филипавичюс - единственный владелец и акционер компании Šiaurės garažas. Компания была учреждена в 2002 г. Ранее она просто называлась компанией Г.Филипавичюса. В интернете сказано, что компания занимается ремонтом автомобилей, занимается электроникой, устанавливает сигнализации, звукоаппаратуру.

Компания находится на ул. Спейго, где во вторник полиция с помощью пожарных-спасателей вскрыла несколько гаражей в поисках девочки.

Недавно подозреваемому на ул. Спейго принадлежало 10 гаражей, но в конце октября он подарил их близкому родственнику.