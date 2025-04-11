2025.04.11 14:27

Портал с вокзала перенесен в другое место столицы

 
ru.DELFI.lt
Vilniaus Portalas
Vilniaus Portalas
ФОТО: Ervin Rauluševičius | Elta

10 апреля Вильнюсский муниципалитет сообщил, что Портал с вокзала перенесут на новое место. Куда именно, не сообщалось. Однако журналисты MadeinVilnius.lt нашли его.

„Вильнюсский Портал уехал с вокзала… в новый дом. Уже скоро – на новом месте. Как думаешь, где?“ – писал муниципалитет.

Отныне Портал, скорее всего, будет стоять на Ратушной площади. Именно там его нашли журналисты MadeinVilnius.lt.

Эта новость порадовала горожан. Одни писали, что наконец-то, может, приведут в порядок тротуар, где стоял портал, а другие рады, что найдено более презентабельное место.

В 2021 году проект „Портал“ объединил два исторически близких города – Вильнюс и Люблин. С прошлого года Портал связал Вильнюс дополнительно с Дублином и Нью-Йорком.

Вид меняется каждых 210 секунд.

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