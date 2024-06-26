Пора собираться: этим летом в Клайпеде и Таллине пройдет знаменитая регата больших парусников The Tall Ships Races 2024

В этом году Клайпеда впервые в истории регаты станет ее стартовым портом, и именно оттуда парусники отправятся в свое долгое путешествие в Хельсинки, откуда потом вернутся в Таллин, и дале снова уйдут на север в Турку, на Аландские острова (Мариехамн) и уже оттуда в польский Щецин. В Таллине, который также принимает регату не первый раз, корабли будут находиться с 11 по 14 июля.