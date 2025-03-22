Популярный товар на рынке: почему в Дзукии перед Пасхой покупают деревянные яйца?

Новости о том, что в Америке не хватает яиц, взвинтили цены на этот товар и в литовской провинции. На популярном Вейсейском рынке в минувший четверг десяток деревенских яиц стоил 3 евро (прежняя цена была 2,5 евро).
Йонас продает на рынке деревянные яйца. Простое яйцо из светлой древесины стоит 0,70 евро, а самое дорогое, расписанное его супругой яйцо обойдется в 4 евро. По словам Йонаса, его покупатели кладут деревянные яйца в курятники.
„Они нужны, чтобы куры не разбивали яйца, их кладут в курятнике“, – сказал Йонас.
Именно эти самые дешевые деревянные яйца больше всего интересовали покупателей.
„Пошлю американцам, они там без яиц остались“, – шутил местный житель, выбравший несколько деревянных яиц.
Покупатели осаждали и микроавтобус Повиласа, продававшего кур, поскольку подорожание яиц заставило местных жителей задуматься о выращивании своих несушек. 5,5-месячных кур Повилас продавал по 11 евро.
„Через две недели они начнут нести яйца. В этом году куры будут немного дороже, чем в прошлом, поскольку подорожали все расходы, начиная с горючего и заканчивая кормом. В прошлом году 11 евро стоили полугодовалые куры, которые уже несли яйца. Сейчас таких у меня нет, но привезу на продажу 7-месячных по 12 евро“, – сказал Повилас.
По его словам, покупатели хотят кур постарше, чтобы долго не ждать, когда они начнут нестись, а вот поздней весной покупают и маленьких цыплят.