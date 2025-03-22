Популярный товар на рынке: почему в Дзукии перед Пасхой покупают деревянные яйца?

„Через две недели они начнут нести яйца. В этом году куры будут немного дороже, чем в прошлом, поскольку подорожали все расходы, начиная с горючего и заканчивая кормом. В прошлом году 11 евро стоили полугодовалые куры, которые уже несли яйца. Сейчас таких у меня нет, но привезу на продажу 7-месячных по 12 евро“, – сказал Повилас.