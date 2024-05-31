2024.05.31 15:11

Популярное место на взморье огорожено: отдыхающих просят проявить терпение

 
Томас Сакалаускас
ru.DELFI.lt
Olando kepurė (J. Sakalausko nuotr.)
Olando kepurė (J. Sakalausko nuotr.)
ФОТО: DELFI
Голландский колпак - обрыв в Каркле, на берегу Балтийского моря, огорожен стоп-лентой. Пока деревянный настил представляет опасность, но некоторые смельчаки не обращают внимания на стоп-ленту и делают снимки.

"Мы просим посетителей проявить терпение, понимание и не ходить на деревянную террасу. Мы надеемся, что к следующим выходным площадка будет открыта", - сказал Delfi глава охраняемых территорий Малой Литвы Дарюс Ницюс.

Он объяснил, что сейчас меняют прогнившие доски деревянного настила. Открыть площадку планируют во вторые выходные июня.

Журналист Delfi ездил на Голландский колпак и видел, что посетители переходят через стоп-ленту и фотографируются на ремонтируемой площадке, несмотря на то, что там еще нет ограждения.

"Людей не удержишь, но мы просим их проявить осторожность и ответственность. Ведь речь идет о высоком обрыве. Это уникальное место, ходить по самому краю обрыва нельзя", - сказал Ницюс.

Напомним, что Голландский колпак - обрыв на берегу Балтийского моря высотой 24,4 м.

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