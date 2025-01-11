Попавшаяся на нетрезвом вождении экс-кандидат в мэры: я везла маме тыквы, не поняла, как такое могло случиться

В суде женщина сказала, что признает свою вину. Она рассказала, что в тот день ее мама праздновала день рождения, поэтому она хотела устроить маме праздник, весь день прошел в спешке.

В суде Радвиле заявила, что просит суд освободить ее от уголовной ответственности и передать на поруки отцу.

Правоохрана сообщала, что 2 октября 2024 года, в 19 ч., в Вильнюсе, на ул. Жальгирё, был остановлен автомобиль BMW, которым управляла Радвиле. Автомобиль остановили, потому что он ехал на красный свет. Радвиле была пьяна - 2,06 промилле, в машине находилась ее малолетняя дочь (2015 г.р.).

Вильнюсский участковый суд в пятницу приступил к рассмотрению уголовного дела, в рамках которого Радвиле обвиняют в нетрезвом вождении.

„Перед выездом я пила алкоголь. (...) Выпила стакан крепкого алкоголя. Чувствовала себя нормально. Если бы чувствовала себя плохо, приняла бы другое решение“, – сказала Радвиле, заметив, что пила виски.

„Я решила, что сама могу ехать. (…) Не понимаю, как такое получилось. Я хотела, чтобы маме было хорошо“, – сказала она.

„Мама - важный человек в моей жизни, я хотела сделать для нее праздник, пригласить к себе, но не получилось. (…) Тогда я решила привезти маме тыквы из деревни. (…) Я разнервничалась, что надо ехать, тыквы были в песке. Ситуация была стрессовая. Я готовилась к дню рождения, было вино, напитки“, – рассказала Радвиле, заметив, что в процессе готовки, употребляла алкоголь.

Отец Радвиле Викторас Швядас сказал, что постарается оказать на дочь положительное влияние. Он сказал, что обсудил с дочерью ее поведение, заметил, что отрицательно оценивает ее действия.

„Папа приехал ко мне на следующий день, мы вместе квасили капусту. Резали капусту, разговаривали. Папа очень удивился, ведь я преступления не совершаю. (...) Он спросил, плохо ли мне, я ответила, что у меня на самом деле очень много работы“, – рассказала женщина.

Радвиле сказала, что нарушала ПДД не намеренно, просто она очень занята и ей приходится много ездить.

Прокурор заметил, что у нее на счету немало нарушений ПДД - превышение скорости, парковка в неположенном месте, передвижение по полосе для общественного транспорта.

„Дочь рассказала, что была пьяна, ехала на красный свет, она рассказала, что в машине находилась ее малолетняя дочь. Она сказала, что очень сожалеет, но ничего изменить не может“, – сказал он.

Прокурор Маркаускас сказал, что не против передачи Радвиле на поруки на 1,5 года, но предлагает на два года лишить ее прав. Он также сказал, что удивлен рассказом Радвиле, которая представила все, как приключение.

„О происшествии она рассказала, как о приключении. Это не приключение. Раньше ездила по полосе для общественного транспорта, превышала скорость… Сейчас „надула“ 2 промилле, ехала с ребенком, ехала на красный свет... Все это могло закончиться не судом, а намного печальнее“, – заметил прокурор.