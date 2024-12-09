Понедельник в пробках: утренние аварии парализовали Вильнюс

В социальной сети Facebook JUDU - Транспортные услуги сообщает, что количество аварий на главных магистралях задержали движение в столице на 3 часа. „Движение в городе затруднено с утра из-за дорожно-транспортного происшествия на улице Гарюну, где были перекрыты две полосы движения (движение по улице Гарюну уже возобновлено). Кроме того, ситуацию еще больше усложнил инцидент на улице Тукстанмечос, над кольцом Саванорю. Кроме того, серьезное нарушение дорожного движения вызвало авария, в которой столкнулись три автомобиля на улице Гележине Вилко в направлении Молетай.