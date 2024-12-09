Понедельник в пробках: утренние аварии парализовали Вильнюс

Как сообщила Elta представитель Главного комиссариата полиции Вильнюсского округа Юлия Самороковская, утром в понедельник в Вильнюсском округе зафиксировано 11 аварий. По данным полиции, некоторые аварии были незначительными, носили скорее технический характер, однако водители не пришли к единому мнению, по чьей вине они произошли. Аварии вызвали пробки в столице в понедельник утром.
Как сообщили в полиции, в 6.46 сотрудники получили сообщение о том, что грузовик Volvo, Renault и Toyota столкнулись на улице Осло, когда ехали в сторону Гарюнай. Позвонивший отметил, что водители не пришли к единому мнению относительно вины. Час спустя полиция получила еще одно сообщение о большой пробке, поскольку транспортные средства все еще блокировали движение.
6.55 поступило сообщение, что на пр. Лайсвес столкнулись три автомобиля: Renault, Ford и VW. Водители также не смогли самостоятельно выяснить, что стало причиной дорожно-транспортного происшествия.
Около 7.20 утра на улице Гележине Вилко, в направлении к пр. Саванорю столкнулись два автомобиля BMW, водителям которых также потребовалась помощь полиции. На улице Гележине Вилко, рядом с улицей А. Гоштауто в 8.00 столкнулись два автомобиля. Также в 8.07 на проспекте Саванорю, на кольцевой развязке, столкнулись эвакуатор и автомобиль Opel. Водители также не согласились с виной.
По данным полиции, в 8.36 поступило сообщение, что BMW X2 столкнулся с другим автомобилем на улице Калварию, недалеко от въезда на заправку. В 8.39 поступило сообщение о том, что на улице В. Мацюлявичюса столкнулись автомобили BMW и Mazda.
По данным Вильнюсского полиции в 9.03 сообщили, что Toyota и Volkswagen столкнулись на аллее И.Канта. Сотрудники выясняют обстоятельства.
Рекордная пробка в Вильнюсе
В социальной сети Facebook JUDU - Транспортные услуги сообщает, что количество аварий на главных магистралях задержали движение в столице на 3 часа. „Движение в городе затруднено с утра из-за дорожно-транспортного происшествия на улице Гарюну, где были перекрыты две полосы движения (движение по улице Гарюну уже возобновлено). Кроме того, ситуацию еще больше усложнил инцидент на улице Тукстанмечос, над кольцом Саванорю. Кроме того, серьезное нарушение дорожного движения вызвало авария, в которой столкнулись три автомобиля на улице Гележине Вилко в направлении Молетай.
Из-за большого количества аварий и пробок общественный транспорт может задерживаться до часа. Жителям и гостям города рекомендуется планировать свои поездки, предусмотрев дополнительное время.
В результате этих происшествий существенно ухудшилось движение на проспекте Лайсвес, Западной кольцевой дороге, улице Осло и прилегающих территориях“, - сообщает JUDU - Транспортные услуги.