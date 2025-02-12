Помощница мэра Неринги попалась нетрезвой за рулем: политик поделился ироничным комментарием

Могучая-Вайнейкене сказала журналистам, что выпила бокал шампанского.

Сообщается, что 24 января в Клайпедском районе был остановлен автомобиль Škoda, водитель которого „надула“ 1,09 промилле.

Ясайтис сказал Delfi, что ситуация неприятная и указал, что накануне Могучая-Вайнейкене написала заявление об уходе с работы по собственному желанию.

„Честно говоря, я думаю, что делать. На самом деле, такая отдача, что человек жертвует работой. Это заставляет задуматься, подписать или нет заявление“, – заметил он.

Он сказал, что все звонящие журналисты интересуются, удовлетворит ли он заявление, и с иронией заметил: „На самом деле ситуация такая, что думаю, что делать“.