Пользуетесь служебным автомобилем? Посчитайте, сколько придется заплатить

Директор юридического департамента ГНИ Раса Вирвилене недавно пояснила, что нет ничего страшного, если служебный автомобиль используется в личных целях, но заверила, что в таких случаях применяются дополнительные налоговые правила, а это значит, что использование активов компании должно быть правильно учтено и должны быть уплачены соответствующие налоги.

Она пояснила, что в тех случаях, когда по решению компании, приобретенный компанией автомобиль, передается сотрудникам в личное пользование, а также для поездок с работы домой и наоборот, по договоренности между работником и работодателям расходы можно рассчитать двумя разными способами: их можно оценить с помощью коэффициента 0,70% (без учета топлива ред.) или 0,75% (с учетом топлива - ред.) от реальной рыночной цены автомобиля или по реальной рыночной цене автомобиля в период аренды, в течение которого резидент использует этот автомобиль в личных целях.