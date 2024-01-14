Пользуетесь служебным автомобилем? Посчитайте, сколько придется заплатить

Директор юридического департамента ГНИ Раса Вирвилене недавно пояснила, что нет ничего страшного, если служебный автомобиль используется в личных целях, но заверила, что в таких случаях применяются дополнительные налоговые правила, а это значит, что использование активов компании должно быть правильно учтено и должны быть уплачены соответствующие налоги.
Она пояснила, что в тех случаях, когда по решению компании, приобретенный компанией автомобиль, передается сотрудникам в личное пользование, а также для поездок с работы домой и наоборот, по договоренности между работником и работодателям расходы можно рассчитать двумя разными способами: их можно оценить с помощью коэффициента 0,70% (без учета топлива ред.) или 0,75% (с учетом топлива - ред.) от реальной рыночной цены автомобиля или по реальной рыночной цене автомобиля в период аренды, в течение которого резидент использует этот автомобиль в личных целях.
Директор департамента контроля ГНИ Кристина Якштене отметила, что компании обычно выбирают первый вариант и устанавливают фиксированный процент в размере 0,75%.
"Например, компания предоставляет сотруднику в личное пользование автомобиль, который используется в деятельности предприятия и действительная рыночная цена которого на 1 января 50 000 евро. Предприятие также принимает решение об оплате топлива, использованного в личных целях, поэтому выгода, полученная работником, будет оценена в 0,75 %. В этом случае работник получает 375 евро в месяц в натуральной форме, из которых необходимо начислить и уплатить: 75 евро налога на доходы, 79,76 евро Содре и 5,25 евро НДС", - заявила она.
В данном случае это означает, что предприятию это будет стоить 160 евро в месяц.
Президент Литовской ассоциации бухгалтеров и аудиторов Дайва Чибирене также рассчитала, сколько придется заплатить за использование служебного автомобиля в личных целях.
Налог она рассчитала исходя из реальной рыночной цены автомобиля, которая составляет 15 000 евро, а также выбрала коэффициент в 0,75% (с топливом – ред.). По ее словам, сумма дохода в натуральной форме от 15 000 евро в этом случае составляет 112,5 евро в месяц.
С этой суммы нужно подсчитать другие налоги. Налог на доход работника (20%) составляет 22,5 евро из 112,5 евро. Налог на государственное социальное страхование и страхование здоровья сотрудника (19,5%) и составит от 112,5 - 21,94 евро.
Налог на государственное страхование работника (1,77%) составляет 1,99 евро из 112,5 евро, а возмещение НДС за приобретенное топливо составляет 1,58 евро.
Все эти налоги суммируются, чтобы получить окончательную сумму подоходного налога в натуральной форме. В данном случае она составляет 48,01 евро в месяц.
Подробнее о втором методе расчета налога на доходы в натуральной форме рассказала директор Департамента контроля Государственной налоговой инспекции К.Якштене.
"Еще одним методом оценки получаемого работником пособия является оценка доходов в натуральной форме в последний день месяца. Тогда учитывается реальная рыночная цена аренды автомобиля за период, в течение которого работник мог использовать этот автомобиль в личных целях. Таким образом, получаемая работником выгода должна оцениваться ежемесячно с учетом колебаний стоимости аренды на рынке", — сказала она.
При расчете дохода в натуральной форме таким способом необходимо оценить объем использования имущества в личных целях, иными словами, насколько резидент фактически использует автомобиль в личных целях.
"Например, компания разрешает руководителю подразделения использовать свой автомобиль не только для работы, но и в личных целях. По договору работник может использовать данный автомобиль на 70% в рабочих целях и на 30% в личных целях от всего используемого времени (работник сам оплачивает топливо, использованное на личные нужды). Полученная выгода будет оценена в соответствии с фактической рыночной ценой аренды автомобиля, которая составляет 520 евро в месяц. Выгода, получаемая работником в натуральной форме, составляет 156 евро (520 х 30%) в месяц", - привела она в качестве примера.
Редакция напоминает, что в законе предусмотрено, что подоходный налог не нужно платить только за льготы, полученные работником, когда работодатель оплачивает ж/д или билеты на общественный транспорт, чтобы резидент мог добраться до места работы и обратно. Также было указано, что если автомобиль хранится рядом с домом, у налогового администратора есть основания предполагать, что он используется и в личных целях, если не установлено иное.