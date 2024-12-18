2024.12.18 15:27

Пользователи смеются: сумка-тоут Balenciaga почти за 2000 евро – как сумка из Maximа за несколько евро

 
Модеста Мяшке
ru.DELFI.lt
„Balenciaga“ ir „Maxima“ krepšys
„Balenciaga“ ir „Maxima“ krepšys
ФОТО: Delfi montažas

Пользователи социальных сетей смеются над тем, что в Facebook рекламируют сумка-тоут бренда Balenciaga почти за 2000 евро (со скидкой), которая выглядит практически как сумка Maximа за несколько евро.

„Balenciaga“

Balenciaga - бренд, основанный Кристобалем Баленсиагой в 1919 году в Испании. Аксессуары этой марки отличаются авангардными формами, гиперболизированными объемами и контрастными сочетаниями. Сейчас этот бренд пользуется популярностью во Франции и во всем мире.

Balenciaga предлагает не только брендовую одежду и экстравагантную обувь, но и привлекательные аксессуары.

„Balenciaga“ krepšys
„Balenciaga“ krepšys

Однако сумка-тоут Balenciaga с ягодами напомнила литовским пользователям практически идентичную сумку, которую можно купить в магазинах сети Maxima всего за несколько евро.

„Maxima“ pirkinių krepšiai

Если вы хотите быть стильными в этом сезоне, может, стоит подумать о покупке этой сумки. Есть только один вопрос – кто кого копирует?

„Balenciaga“ krepšys

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