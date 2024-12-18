Пользователи смеются: сумка-тоут Balenciaga почти за 2000 евро – как сумка из Maximа за несколько евро

Balenciaga - бренд, основанный Кристобалем Баленсиагой в 1919 году в Испании. Аксессуары этой марки отличаются авангардными формами, гиперболизированными объемами и контрастными сочетаниями. Сейчас этот бренд пользуется популярностью во Франции и во всем мире.

Balenciaga предлагает не только брендовую одежду и экстравагантную обувь, но и привлекательные аксессуары.

Однако сумка-тоут Balenciaga с ягодами напомнила литовским пользователям практически идентичную сумку, которую можно купить в магазинах сети Maxima всего за несколько евро.