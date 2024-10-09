2024.10.09 07:00

Пользователей рассмешило объявление об аренде – такого жилья еще не доводилось видеть

 
Юлия Леймоне
ru.DELFI.lt
Naujininkų mikrorajone, Kapsų gatvėje, išnuomojamas 11 kv. m ploto butas
Naujininkų mikrorajone, Kapsų gatvėje, išnuomojamas 11 kv. m ploto butas
ФОТО: Aruodas.lt | Delfi montažas

В социальных сетях люди делятся объявлением об аренде квартиры в Вильнюсе. Пользователи удивлены - как вообще можно жить в такой квартире. Однако брокер сказал, что этот вариант пользуется популярностью.

Объявление об аренде находится на портале Aruodas.lt. В нем сообщается об аренде жилья на ул. Капсу, в Науининкай. Площадь жилья 11 кв. м.

Однако внимание пользователей привлекла не столько площадь, сколько планировка квартиры. На фото видно, что туалет и душевая не отделены от остальных зон, а кровать стоит рядом с кухонной мебелью.

Vilniuje išnuomojamas butas

Об этой квартире в Facebook писала журналист Юрга Балтруконите. „Вот это мини-юбка!!! Если вы к коридору относитесь как к коридору, а к туалету, как к туалету, то с инженерными решениями и творческим мышлением у вас все плохо. Это не коридор – это квартира, апартаменты, сокровище! Набирайтесь опыта, сделайте из двух комнат пять!

Гости не будут метаться по всей квартире и не будут спрашивать, робко краснея, скажите, извините, где у вас этот ... домик для гномика или девчачья комната. Тут вы не заблудитесь“, – писала Балтруконите.

Пользователи Facebook отреагировали на этот комментарий. Одни писали, что квартира им напомнила малогабаритные японские квартиры, другие удивлялись.

Delfi обратился за комментарием к брокеру Дайнюсу Белинису. По словам собеседника, таких маленьких квартир в Вильнюсе немного, а в конкретном доме есть пять квартир такой площади.

На вопрос, почему душ и туалет не отделены от остального пространства, Белинис сказал, что это не сделали, чтобы не сужать помещение.

Vilniuje išnuomojamas butas

„Видите, душевая почти упирается в дверь. Можно было бы играть с занавесками, но решили оставить, как есть. <...> Из экономии места“, – сказал Белинис.

Он прибавил, что проход между кроватью и кухней составляет 50 см. Белинис сказал, что квартирой интересовались несколько человек, но пока она не сдана.

Аренда квартиры стоила бы 259 евро.

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