Пользователей рассмешило объявление об аренде – такого жилья еще не доводилось видеть

Объявление об аренде находится на портале Aruodas.lt. В нем сообщается об аренде жилья на ул. Капсу, в Науининкай. Площадь жилья 11 кв. м.

Однако внимание пользователей привлекла не столько площадь, сколько планировка квартиры. На фото видно, что туалет и душевая не отделены от остальных зон, а кровать стоит рядом с кухонной мебелью.

Об этой квартире в Facebook писала журналист Юрга Балтруконите. „Вот это мини-юбка!!! Если вы к коридору относитесь как к коридору, а к туалету, как к туалету, то с инженерными решениями и творческим мышлением у вас все плохо. Это не коридор – это квартира, апартаменты, сокровище! Набирайтесь опыта, сделайте из двух комнат пять!