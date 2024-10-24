Получить кредит женщине помешал возраст: банк попал в поле зрения службы

„Договор о кредите заключают на 3 года. Это значит, что к концу срока ваш возраст превысит 75 лет. По этой причине вам не могут предоставить кредит“, – сказано в ответе.

Она еще раз обратилась в банк и узнала, что причина - ее возраст.

„Я несколько десятков лет являюсь клиентом этого банка, пользуюсь потребительским кредитом, ипотечным, я всегда вовремя платила по кредитам, у меня есть стабильный месячный доход в размере 1400 евро. Поэтому мне сложно понять мотивы такого решения“, – указала женщина в жалобе.

Клиентка банка Luminor указала, что срок лимита на получения кредита с картой истек в июне 2024 года, заполненную по интернету заявку банк отклонил. Причина – финансовая ситуация не отвечает установленным требованиям.

Служба контролера равных возможностей указала, что установленный в правилах банка Luminor максимальный возраст не связан с действующим законодательством и установками Центробанка Литвы. В них упоминается лишь минимальный возраст и факт получения пенсии.

По словам ВРИО главы службы Йолиты Милювене, максимальный возраст получателя пенсии не связан с началом выплаты пенсии, что могло бы быть связано с уменьшением доходов и более осторожной оценкой получателя кредита. Кроме того, такой порог установлен без учета источников доходов, их надежности и других обстоятельств.