Получить кредит женщине помешал возраст: банк попал в поле зрения службы

Клиентка банка Luminor указала, что срок лимита на получения кредита с картой истек в июне 2024 года, заполненную по интернету заявку банк отклонил. Причина – финансовая ситуация не отвечает установленным требованиям.
„Я несколько десятков лет являюсь клиентом этого банка, пользуюсь потребительским кредитом, ипотечным, я всегда вовремя платила по кредитам, у меня есть стабильный месячный доход в размере 1400 евро. Поэтому мне сложно понять мотивы такого решения“, – указала женщина в жалобе.
Она еще раз обратилась в банк и узнала, что причина - ее возраст.
„Договор о кредите заключают на 3 года. Это значит, что к концу срока ваш возраст превысит 75 лет. По этой причине вам не могут предоставить кредит“, – сказано в ответе.
Служба контролера равных возможностей указала, что установленный в правилах банка Luminor максимальный возраст не связан с действующим законодательством и установками Центробанка Литвы. В них упоминается лишь минимальный возраст и факт получения пенсии.
По словам ВРИО главы службы Йолиты Милювене, максимальный возраст получателя пенсии не связан с началом выплаты пенсии, что могло бы быть связано с уменьшением доходов и более осторожной оценкой получателя кредита. Кроме того, такой порог установлен без учета источников доходов, их надежности и других обстоятельств.
„Других объективных и логически аргументированных мотивов, обуславливающих порядок, мы не получили. При нынешнем порядке даже при получении стабильных доходов человек лишен возможности получить кредитную карту, если ему больше 75 лет. Это может ограничить возможности получения некоторых услуг, например, аренды автомобиля во время путешествия, когда требуется иметь гарантируемый банком лимит кредитной карты“, – заметила Милювене.
Она акцентировала, что возраст не может быть поводом для отказа выдачи кредита, а при принятии решения в каждом случае банк должен оценить целостность всех критериев ответственного кредитования.
„Мы рекомендуем банку обсудить обоснованность и законность установки порога максимального возраста и отказаться от него, чтобы избежать дискриминации“, – сказала Милювене.
Банк Luminor признал, что в конкретном случае процесс был неверным и такая ситуация сложилась из-за ошибки работницы. Представители банка заверили, что уже обсуждают возможность предоставления кредита лицам старше 75 лет.
Служба контролера равных возможностей учла то, что банк признал свою ошибку и предложил клиентке заново рассмотреть вопрос, поэтому прекратила расследование.
Это второй случай, когда служба получает подобные жалобы в связи с действиями банка Luminor.