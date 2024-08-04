2024.08.04 14:42

Получено разрешение на реконструкцию улицы Вяркю в столице

 
ru.DELFI.lt
Eismo spūstys Kareivių-Žirmūnų g. sankryžoje
Eismo spūstys Kareivių-Žirmūnų g. sankryžoje
ФОТО: DELFI / Josvydas Elinskas

На этой неделе администрация Вильнюсского муниципалитета выдала разрешение на реконструкцию 500 м улицы Вяркю между ул. Карейвю и Жирмуну. Кроме того, на этом участке улицы Вяркю появится велосипедная дорожка, пишет портал madeinvilnius.lt.

Около кругового перекрестка планируется поворот с ул. Вяркю на Жирмуну до въезда на круговой перекресток.

„Чтобы общественный транспорт проезжал по этому участку без каких-либо помех, локально, расширят дорогу до 7 м. Проектные решения около перекрестка ул. Вяркю/Жирмуну (рядом с автобусным парком) объединят с соседним проектом „перекрестка ул. Жирмуну с соединительной дорогой от ул. Жирмуну до ул. Вяркю от перекрестка с соединительной дорогой до ул. Жвалгу“. Около нового комплекса многоквартирных домов на ул. Вяркю, 39, предполагается общая стоянка с односторонним въездом, зелеными зонами“, – сказано в проекте. Планы проекта можно увидеть здесь.

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