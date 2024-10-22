„Получают пособия и отдыхают в Таиланде“: некоторые жители ежегодно получают выплаты по безработице

„Беспокойство вызывает, что фонд этих выплат сейчас единственный „в минусе“. Минус 28 млн., мы собираем 450 млн. евро, а выплачиваем 480 млн.“, – сказал он.

Он заметил, что за границей есть разные варианты этих выплат: в одних выплаты зависят от бывшей зарплаты и не уменьшаются, в других постепенно уменьшаются.

Катяле сказал, что и работодатели называют проблему выплаты пособия по безработице.

Министр сказал, что есть случаи злоупотребления - некоторые люди приходят за пособиями каждый год. Эту ситуацию обсуждали на Трехстороннем совете.

На минувшей неделе глава Соцмина Витаутас Шилинскас, представляя бюджет „Содры“, сказал, что пособия по безработице получает больше людей, чем прогнозировали.

В пенсионном фонде, в фонде выплат пособий для матерей дефицита нет.

Между тем зарегистрированный уровень безработицы увеличился незначительно – в сентябре на 0,4%, а число безработных выросло почти на 8% (12 000 человек). Растет и уровень безработицы среди молодежи.

„В Литве не работают 160 000 человек, 5% получают пособие по безработице“, – сказал Катяле.

В группе молодых людей (до 30 лет) часть получателей пособия увеличилась на 8,6% в июле.

„Среднее пособие по безработице составляет 473 евро (в группе до 30 лет), 615 – 25-29 лет и 40–49 лет. Дольше всего пособия получают люди предпенсионного возраста. Самая большая выплата– 1200–1300 евро, ее получают 1,6%“, – сказал вице-министр.