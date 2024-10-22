2024.10.22 16:57

„Получают пособия и отдыхают в Таиланде“: некоторые жители ежегодно получают выплаты по безработице

 
Корнелия Миколайтите
ru.DELFI.lt
Nedarbo išmoka
Nedarbo išmoka
ФОТО: Josvydas ElinskasAndrius Ufartas | Delfi

22 октября на Трехстороннем совете рассказали о ситуации с пособиями по безработице. По словам вице-министра социальной защиты и труда Домантаса Катяле, в июне 2024 года пособие получали 80 000 человек, некоторые из них получают пособие каждый год. По этой причине уже образовался дефицит выплат по безработице.

На минувшей неделе глава Соцмина Витаутас Шилинскас, представляя бюджет „Содры“, сказал, что пособия по безработице получает больше людей, чем прогнозировали.

Министр сказал, что есть случаи злоупотребления - некоторые люди приходят за пособиями каждый год. Эту ситуацию обсуждали на Трехстороннем совете.

Катяле сказал, что и работодатели называют проблему выплаты пособия по безработице.

Он заметил, что за границей есть разные варианты этих выплат: в одних выплаты зависят от бывшей зарплаты и не уменьшаются, в других постепенно уменьшаются.

„Беспокойство вызывает, что фонд этих выплат сейчас единственный „в минусе“. Минус 28 млн., мы собираем 450 млн. евро, а выплачиваем 480 млн.“, – сказал он.

Domantas Katelė

В пенсионном фонде, в фонде выплат пособий для матерей дефицита нет.

Между тем зарегистрированный уровень безработицы увеличился незначительно – в сентябре на 0,4%, а число безработных выросло почти на 8% (12 000 человек). Растет и уровень безработицы среди молодежи.

„В Литве не работают 160 000 человек, 5% получают пособие по безработице“, – сказал Катяле.

В группе молодых людей (до 30 лет) часть получателей пособия увеличилась на 8,6% в июле.

„Среднее пособие по безработице составляет 473 евро (в группе до 30 лет), 615 – 25-29 лет и 40–49 лет. Дольше всего пособия получают люди предпенсионного возраста. Самая большая выплата– 1200–1300 евро, ее получают 1,6%“, – сказал вице-министр.

„В июне 2024 года пособие по безработице получали 80 000 человек. 47% получали его хотя бы раз с 2023 по 2020 гг., 28% – два раза за этот период, 17% – три раза и 8% почти 4000 – 4 раза. Это нам показалось интересным“, – сказал вице-министр.

Он отметил, что из них 60% - уход с работы по желанию работника без серьезных причин, в 11% – договор был заключен на определенный срок, 10% – договор расторгли по договоренности обеих сторон.

Министерство не собирается менять порядок, но хочет обсудить эту тему.

Председатель Литовской конфедерации профсоюзов Инга Ругинене сказала, что уход с работы по собственному желанию не означает, что человек злоупотребляет и что ему нравится часто менять работу и получать пособие меньше 500 евро.

„Мы не видим, чтобы такие люди получали пособие 9 месяцев, нет, получают 3-4, это нормальный срок при поиске другой работы. Иногда человек устраивается туда, где плохие условия, а другой работодатель предлагает лучше“, – сказала она.

Inga Ruginienė

Председатель профсоюза „Солидарность Кристина Крупавичене сказала, что это показывает, что не хватает денег на выплату пособий по безработице.

„Если работник застрахован, он должен получать пособия. Проблема в том, почему в фонде „Содры“ не хватает денег. Может, налоги маленькие“, – предположила она.

Президент Литовской конфедерации работодателей Аурелия Малдутите сказала, что проблему нащупали, надо делать выводы.

„О схемах, о том, что люди считают, сколько надо поработать легально, чтобы потом опять получать пособие, я слышала“, – сказала она.

Aurelija Maldutytė

Шлинскас указал, что есть такие случаи, когда молодые безработные, получающие выплаты, „отдыхают на Таиланде“.

„Об этом они сообщают, словно рекламируя, смотрите, если у вас хорошая зарплата, можно так делать. (…) Это не должен быть отпуск. Пособие по безработице платят людям, у которых нет работы. Если кто-то злоупотребляет, другие за это платят“, – сказал он.

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