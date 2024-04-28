Польский генерал: на границе с Россией и Беларусью нужно строить укрепления и установить минные поля

- Скоро. Вероятно, через несколько недель, как только погодные условия станут оптимальными. Они не будут ждать лета, поскольку убеждены, что должны нанести удар именно сейчас, когда украинской армии не хватает артиллерийских снарядов, зенитных ракет и солдат. Для Путина и его военных это лучшее время для удара, потому что когда в Украину прибудут боеприпасы, там будут ракеты, там будут солдаты, что создаст россиянам массу проблем. Украинская армия с октября готовит оборонительные позиции, минирует районы, что сильно замедляет темпы российского наступления. Проблема с отсутствием у украинцев ракет для систем противовоздушной обороны заключается в том, что зенитный зонтик над Украиной, который еще недавно был очень эффективным, становится все более дырявым. В результате украинская противовоздушная оборона не в состоянии сбивать все вражеские ракеты, самолеты и все вражеские беспилотники. Воспользовавшись этим, российские ВВС бомбят важнейшие объекты инфраструктуры, которые необходимы для выживания Украины.