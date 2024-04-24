Польские СМИ рассказали о подозреваемых в нападении на Волкова

Gazeta Wyborcza сообщает, что одного из задержанных опознали информаторы, связанные с общиной футбольных болельщиков. Они указали на Максимилиана К., который также был бойцом MMA.

Максимилиан К. активно действует в социальной сети Instagram, где пользуется ироничным никнеймом Kruszynka. Этот мужчина на самом деле ростом почти два метра, бритоголовый, крупного телосложения с большими тату на груди.

2 апреля, спустя восемь дней после выпада в Вильнюсе, литовский суд выдал Европейский ордер на арест двоих граждан Польши: Максимилиана К. и Игоря Ц., который, как подозревают, связан с болельщиками варшавской футбольной команды.

Литовская прокуратура подозревает этих мужчин в нападении на российского оппозиционера Леонида Волкова.