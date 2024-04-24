Польские СМИ рассказали о подозреваемых в нападении на Волкова

Gazeta Wyborcza сообщает, что одного из задержанных опознали информаторы, связанные с общиной футбольных болельщиков. Они указали на Максимилиана К., который также был бойцом MMA.
Максимилиан К. активно действует в социальной сети Instagram, где пользуется ироничным никнеймом Kruszynka. Этот мужчина на самом деле ростом почти два метра, бритоголовый, крупного телосложения с большими тату на груди.
2 апреля, спустя восемь дней после выпада в Вильнюсе, литовский суд выдал Европейский ордер на арест двоих граждан Польши: Максимилиана К. и Игоря Ц., который, как подозревают, связан с болельщиками варшавской футбольной команды.
Литовская прокуратура подозревает этих мужчин в нападении на российского оппозиционера Леонида Волкова.
Gazeta Wyborcza сообщает, что источники в полиции подтвердили - Максимилиан К. - один из задержанных, но больше ничего не комментируют. Согласно полицейской базе данных, ранее этот человек был судим за присвоение чужого автомобиля, бросание разных предметов в госслужащих и хранение наркотиков.
Полиция подтвердила, что Максимилиан К. - активный болельщик команды Legia Warszawa.
Напомним, что первым в Литве о задержании двоих граждан Польши, подозреваемых в нападении на Волкова, сообщил президент Литвы Гитанас Науседа.
Позже правоохрана подтвердила, что задержаны двое подозреваемых, которых в ближайшее время передадут Литве.