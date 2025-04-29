Польские климатологи предупреждают о самом жарком лете – прогноз литовских специалистов

Профессор Вильнюсского университета Арунас Букантис на вопрос, как он оценивает такой прогноз, ответил, что „можно сказать, что этот прогноз дает описание типичного комплекта для летнего периода в XXI в., это наблюдается уже не первый год“.

„Уже сейчас никого не удивляет ни жара, ни другие стихийные явления. Это типичный снимок на лето, которое возможно будет и в этом году. <...>. Каких-то особых моделей нет, которые могли бы дать точный прогноз на несколько месяцев вперед.

До начала лета еще больше 30 дней, поэтому сейчас, видимо, надо говорить о том, что вообще характерно лету и чем оно отличается от лета в XX “, – сказал профессор.