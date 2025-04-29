Польские климатологи предупреждают о самом жарком лете – прогноз литовских специалистов

Профессор Вильнюсского университета Арунас Букантис на вопрос, как он оценивает такой прогноз, ответил, что „можно сказать, что этот прогноз дает описание типичного комплекта для летнего периода в XXI в., это наблюдается уже не первый год“.
„Уже сейчас никого не удивляет ни жара, ни другие стихийные явления. Это типичный снимок на лето, которое возможно будет и в этом году. <...>. Каких-то особых моделей нет, которые могли бы дать точный прогноз на несколько месяцев вперед.
До начала лета еще больше 30 дней, поэтому сейчас, видимо, надо говорить о том, что вообще характерно лету и чем оно отличается от лета в XX “, – сказал профессор.
„Если не 34, то – 33 бывает. В прошлом году было до 34,9 градусов, ранее 35 градусов. Это такой можно сказать типовой рекорд.
Рекордов в этом году было немало: если смотреть температурные, то в прошлом году их было 18 за весь год, а в этом столько же за 4 месяца. Может быт, они еще будут.
Становится теплее, чаще бывают случаи таких экстремальных температур“, – пояснил Букантис.
Он предложил называть такие рекорды антирекордами.
„Они не радуют. Например, каждый год бывает 2-3 ары, когда температура в течение нескольких дней поднимается выше 30 градусов, а отдельных жарких дней бывает еще 10-13 за лето.
Например, в прошлом году было 68 дней, когда температура была выше 25 градусов. В два раза больше, чем характерно по норме. Это показывает, что лето стало теплее, оно уже сейчас на 2 градуса теплее, чем во второй половине XX в.“, – сказал Букантис.
Он сказал, что к жаре можно подготовиться, если позаботиться о кондиционерах.
„Но такие явления как ливни прогнозировать невозможно. Но надо сказать, что бурь, вихрей, ливней стало больше. Часто приходят влажные тропические массы. Они сопровождаются ливнями и сильным ветром, градом. Таких дней бывает все больше“, – пояснил профессор.
Букантис заметил, что и засуха стала типичным явлением. Каждый год, если не вся Литва, то ее часть бывает охвачена засухой.
„Жара, засуха, а потом кратковременные интенсивные осадки, которые наносят немало вреда. Например, наводнения“, – сказал он.
По словам профессора, последствия глобального потепления ощущаются уже 30 лет. Но они по-разному проявляются в разных секторах.
„Жаркие дни благоприятны для туристического сектора, заполнены курорты, а вот для сельского хозяйства, лесохозяйства это большие потери.
В лесах повышается вероятность пожаров, распространяются вредители. В сельском хозяйстве без поливочных систем стало сложно получить нормальный урожай. Особенно это касается корнеплодных растений“, – заметил Букантис.