2025.04.29 12:02

Польские климатологи предупреждают о самом жарком лете – прогноз литовских специалистов

 
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ru.DELFI.lt
Karštis Vilniuje
Karštis Vilniuje
ФОТО: Julius Kalinskas | Elta

Польские метеорологи сообщают, что лето этого года должно быть одним из самых жарких за последние десятилетия. Согласно их прогнозам, и в Литве прогнозируют выше 34 градусов тепла. Прогнозируют не только жару, но и ливни с грозами, особенно в южной части Литвы, сообщает Žinių radijas.

Профессор Вильнюсского университета Арунас Букантис на вопрос, как он оценивает такой прогноз, ответил, что „можно сказать, что этот прогноз дает описание типичного комплекта для летнего периода в XXI в., это наблюдается уже не первый год“.

„Уже сейчас никого не удивляет ни жара, ни другие стихийные явления. Это типичный снимок на лето, которое возможно будет и в этом году. <...>. Каких-то особых моделей нет, которые могли бы дать точный прогноз на несколько месяцев вперед.

До начала лета еще больше 30 дней, поэтому сейчас, видимо, надо говорить о том, что вообще характерно лету и чем оно отличается от лета в XX “, – сказал профессор.

Arūnas Bukantis

„Если не 34, то – 33 бывает. В прошлом году было до 34,9 градусов, ранее 35 градусов. Это такой можно сказать типовой рекорд.

Рекордов в этом году было немало: если смотреть температурные, то в прошлом году их было 18 за весь год, а в этом столько же за 4 месяца. Может быт, они еще будут.

Становится теплее, чаще бывают случаи таких экстремальных температур“, – пояснил Букантис.

Он предложил называть такие рекорды антирекордами.

„Они не радуют. Например, каждый год бывает 2-3 ары, когда температура в течение нескольких дней поднимается выше 30 градусов, а отдельных жарких дней бывает еще 10-13 за лето.

Например, в прошлом году было 68 дней, когда температура была выше 25 градусов. В два раза больше, чем характерно по норме. Это показывает, что лето стало теплее, оно уже сейчас на 2 градуса теплее, чем во второй половине XX в.“, – сказал Букантис.

Alinantis karštis sostinėje

Он сказал, что к жаре можно подготовиться, если позаботиться о кондиционерах.

„Но такие явления как ливни прогнозировать невозможно. Но надо сказать, что бурь, вихрей, ливней стало больше. Часто приходят влажные тропические массы. Они сопровождаются ливнями и сильным ветром, градом. Таких дней бывает все больше“, – пояснил профессор.

Букантис заметил, что и засуха стала типичным явлением. Каждый год, если не вся Литва, то ее часть бывает охвачена засухой.

„Жара, засуха, а потом кратковременные интенсивные осадки, которые наносят немало вреда. Например, наводнения“, – сказал он.

По словам профессора, последствия глобального потепления ощущаются уже 30 лет. Но они по-разному проявляются в разных секторах.

„Жаркие дни благоприятны для туристического сектора, заполнены курорты, а вот для сельского хозяйства, лесохозяйства это большие потери.

Karštis pajūryje

В лесах повышается вероятность пожаров, распространяются вредители. В сельском хозяйстве без поливочных систем стало сложно получить нормальный урожай. Особенно это касается корнеплодных растений“, – заметил Букантис.

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