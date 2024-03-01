Польские фермеры начали блокаду на границе с Литвой: недовольство зеленым курсом и украинским зерном

На стоянке возле главной дороги фермеры поставили грузовик с плакатами: "Зеленый курс = упадок Польши", "Протест против сельхозпродукции из Украины", "Без нас вы будете жаждать надежды и трезвости", "Зеленый курс = голод", "Протест фермеров по всей стране".
Кароль Печинский, представитель польских фермеров, организующих акцию на границе с Литвой, утверждает, что неделю продлится протест, а не блокада. По его словам, будет проверен большегрузный транспорт, прибывающий из Литвы.
"Это не будет блокада, в отличие от того, что некоторые СМИ говорили всю неделю. Протест будет в надлежащей форме. Вместе с пограничной службой и налоговой инспекцией мы решили, что это будет контроль", - сообщил журналистам на границе К. Печинский.
"Мы будем здесь 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, но настоящую работу проделают ведомства. Они будут проверять прибывающие из Литвы большегрузные транспортные средства, проверять, что в них перевозится", - отметил он.
На границу также планирует прибыть литовская делегация в составе главы Национального центра кризисного управления Вилмантаса Виткаускаса, заместителя министра внутренних дел Виталия Дмитриева, канцлера Министерства внутренних дел Алекнавичюса, канцлера Министерства коммуникаций и транспорта Рамунаса Дилбы, генерального комиссара Ренатаса Пожелы, главы Службы охраны государственной границы (СОГГ) Рустама Любаева, заместителя директора Департамента миграции Вигантаса Пайгозинаса, представителей посольства Литвы в Польше.
Делегация стремится выслушать требования польских фермеров и представить имеющуюся в Литве информацию. Литовские власти планируют проверять всю информацию, предоставленную польскими учреждениями или фермерами.
На прошлой неделе польские фермеры блокировали дороги в Украину, а также главную магистраль страны в Германию. Протест вызван, по мнению польских аграриев, недобросовестной конкуренцией, поскольку украинское зерно дешевле и это снижает цены на его продукцию по всей Европе.
Есть опасения, что напряженность между Польшей и Украиной может быть использована российскими провокаторами.
Главный советник президента Аста Скайсгирите говорит, что подобные протесты проходят по всему Европейскому союзу (ЕС), и Польша в этом отношении не является исключительной страной. Однако, говоря об аспекте украинского зерна, она утверждает, что Россия воспользуется ситуацией и попытается подлить "масла в огонь".
А. Скайсгирите также говорила, что в ближайшее время планировалась встреча президентов Литвы, Польши и Украины, но из-за протестов фермеров ее перенесли на более позднее время.
По предварительным данным Государственного агентства данных за 2023 год, предоставленным Министерством сельского хозяйства, импорт зерна из Польши был на 39,2% меньше по сравнению с 2022 годом. Зерно, импортированное из Польши в 2023 году, составило 0,2% от общего объема и стоимости импорта зерна Литвы. В 2022 году эта доля составляла 2,2%.
Зерно, экспортированное в Польшу в 2023 году, составило 0,8% от общего экспортированного объема Литвы и 1,5% от общей стоимости экспорта. Эта доля в 2022 году составила 0,9% от общего количества и 1,4% от стоимости. В импорте зерна из Польши преобладает кукуруза, на долю которой в 2023 году пришлось 82,5% от общего объема импортированного из Польши зерна и 69,5% стоимости импорта.
Импорт кукурузы из Польши в 2022 году составил 81,8% от общего количества зерна и 74,6% от стоимости импорта. В экспорте зерна в Польшу в 2023 году преобладал овес, которого было экспортировано 9,5 тыс. тонн или 29,5% от общего объема экспорта в Польшу. Однако в 2022 году в экспорте преобладал ячмень, на долю которого пришлось 25% от общего объема экспорта.
Общий импорт украинского зерна из Украины в Литву в 2023 году по сравнению с 2022 годом увеличился на 1,5%, со 114 до 115,7 тыс. тонн. Импорт пшеницы увеличился на 45%, с 25,9 до 37,7 тыс. тонн, ячменя – с 23 до 335 тонн, кукурузы – сократился на 12%, с 87,8 до 77,6 тыс. тонн. В 2023 году на пшеницу пришлось 33%, на кукурузу – 67% импорта зерна из Украины в Литву.
Общий импорт зерна из Украины в Польшу в 2023 году по сравнению с 2022 годом сократился на 59%, с 2 449 до 1 015 тыс. тонн. Импорт пшеницы снизился на 34%, с 522,9 до 347,2 тыс. тонн, кукурузы – снизился на 72%, с 444,3 до 125,1 тыс. тонн. В 2023 году на пшеницу пришлось 34% импорта зерна Украины в Польшу, кукурузы – 59%.