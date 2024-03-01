Польские фермеры начали блокаду на границе с Литвой

А. Скайсгирите также говорила, что в ближайшее время планировалась встреча президентов Литвы , Польши и Украины , но из-за протестов фермеров ее перенесли на более позднее время.

Главный советник президента Аста Скайсгирите говорит, что подобные протесты проходят по всему Европейскому союзу ( ЕС ), и Польша в этом отношении не является исключительной страной. Однако, говоря об аспекте украинского зерна, она утверждает, что Россия воспользуется ситуацией и попытается подлить "масла в огонь".

На прошлой неделе польские фермеры заблокировали дороги в Украину, а также главную магистраль страны в Германию. Протест вызван, по мнению польских аграриев, недобросовестной конкуренцией, ведь украинское зерно дешевле и снижает цены на продукцию по всей Европе. Есть опасения, что напряженность между Польшей и Украиной может быть использована российскими провокаторами.

Глава Службы охраны государственной границы (СОГГ) Рустам Любаев утверждает, что когда начнется блокада польских фермеров, для обеспечения общественного порядка на границе с этой страной будут выделены дополнительные силы.

Министр сельского хозяйства Кястутис Навицкас отверг обвинения польских аграриев относительно перевозки украинского зерна. Он пояснил, что готов к прямому контакту и интенсивно работает над тем, чтобы блокада была как можно короче.

Канцлер Министерства транспорта и коммуникаций Рамунас Дилба отметил, что в настоящее время по дороге Лаздияй-Августов не могут ездить транспортные средства массой более 12 тонн, но поляки могут предоставить возможность открыть эту дорогу и для большегрузного транспорта.

Виткаускас сообщил, что в пятницу утром он отправится на литовско-польскую границу и при необходимости НЦКУ сможет поспособствовать контролю над ситуацией.

Виткаускас заверил, что данных о провоцировании ситуации с российской стороны нет, но Москва может воспользоваться ситуацией. Однако он отметил, что сотрудничество с Польшей продолжается интенсивно и находится на высоком уровне.

По предварительным данным Государственного агентства данных за 2023 год, предоставленным Министерством сельского хозяйства, импорт зерна из Польши был на 39,2% меньше по сравнению с 2022 годом. Зерно, импортированное из Польши в 2023 году, составило 0,2% от общего объема и стоимости импорта зерна Литвы. В 2022 году эта доля составляла 2,2%.

Зерно, экспортированное в Польшу в 2023 году, составило 0,8% от общего экспортированного объема Литвы и 1,5% от общей стоимости экспорта. Эта доля в 2022 году составила 0,9% от общего количества и 1,4% от стоимости. В импорте зерна из Польши преобладает кукуруза, на долю которой в 2023 году пришлось 82,5% от общего объема импортированного из Польши зерна и 69,5% стоимости импорта.