Положение студентов ухудшилось: после изменения порядка компенсации аренды денег на жилье не осталось

Урте Гедвилайте учится в Вильнюсском университете. Девушка не только учится, но и работает.
"Я изучаю аналитику бизнес-данных на математическом факультете и на факультете бизнеса – это объединенная система. Мне приходится много ездить из одного факультета в другой, занятия проходят в трех разных местах. В свободное время я работаю репетитором и фотографом. Летом много фотографирую, иногда работаю актрисой", – рассказала девушка.
В Вильнюсе она снимает квартиру, но поскольку ее заработок небольшой, она получала компенсацию за жилье.
С 1 января она не может ее получать, поскольку доходы у нее слишком маленькие.
"У меня была слишком маленькая зарплата. Поскольку все виды деятельности индивидуальные, доходов не хватило. Мне сообщили, что компенсацию я не получу", – рассказала Урте.
По действующим правилам, на аренду человек не может тратить больше 60% доходов. Если аренда дорогая - государство не дает денег.
"Почему они не хотят жить в общежитии?", – вопрошала инициатор поправок Айсте Гедвилене.
"Мы заметили, что помощь используется нецелесообразно", –сказала директор "Вильнюсского городского жилья" Росита Зибелене.
"Когда люди арендуют жилье по 1800 или 1600 евро – видно, что что-то с системой не так. Поэтому были зарегистрированы поправки, чтобы помочь тем, кто на самом деле нуждается в помощи", – сказала Гедвилене.
Чиновники согласны с тем, что не все в новом порядке хорошо.
"Мы заметили недочеты, пытаемся их устранить. Мы сотрудничаем с Министерством социальной защиты и труда. По моим данным, изменения в ближайшее время будут приняты", – сказала Зибелене.
По новому порядку, студенты для получения помощи должны отвечать трем пунктам.
"Они не должны работать, должны быть из другого города и предоставить справку, что нет места в общежитии университета", – сказала Гедвилене.
Это значит, что работающие студенты помощи не получат, поскольку помощь направлена на социально поддерживаемых людей.
Семьи, которые были лишены компенсации потому что стоимость аренды и доходы не отвечали установленному законом размеру, смогут получить одноразовую компенсацию в размере 1100 евро.
"Студенты должны интегрироваться в рынок труда и рассчитывать не на компенсации, а на зарплату", – сказала Зибелене.
"И я хотела бы жить в квартире попросторнее, но не могу. Живу в такой, какую могу себе позволить", – сказала Гедвилене.
"Студентам часто нужна помощь. Ведь студентов называют лучом света, может, стоит им помочь?", – сказала представитель Союза студентов Габриэле Ярошюнайте.
"Может, стоит ввести какую-то более разумную систему или учесть положение людей, которые нуждаются в компенсации, что это не безработный, а студент. Это было бы более честным", – сказала Урте.
Пока студенты пытаются разными способами компенсировать потерю.
"Возможно, студенты выбирают более дешевое жилье, больше работают", – сказала Ярошюнайте.
В 2023 году компенсации на жилье в Вильнюсе получали 767 студентов, а в. этом - всего 40. Правда, пока еще рассмотрели не все заявки. , dar ne visi prašymai išnagrinėti, tad jų gali būti ir daugiau.