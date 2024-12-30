Полоз из Литовского зоопарка предсказал, каким будет 2025 год

„Это веселая традиция Литовского зоопарка и способ обратить внимание общества на охраняемые и исчезающие виды животных, на этот раз – змей. Змеи – неотъемлемая часть здоровой экосистемы.
Они поддерживают биологическое разнообразие, регулируют численность некоторых видов животных, останавливают распространение болезней и способствуют стабильности пищевой цепочки. Их исчезновение угрожает серьезной опасностью для экосистемы“, – сказала представитель зоопарка Вилия Гришкявичене, прибавив, что в зоопарке есть 6 видов змей, два из них – охраняемые.
У самки полоза были три варианта предсказания, к которым ее привлекали запахом перепелиного яйца, шерсти верблюда и пером венценосного голубя. Эгле выбрала шерсть верблюда и столкнула в воду стоявшую рядом с ней табличку, по пути задела и табличку с надписью „щедрый“.
Если верить предсказанию полоза, 2025 год будет вдохновляющим на действие и щедрым.
Тонкохвостый лазающий полоз - это неядовитая змея семейства ужеобразные из Юго-Восточной Азии.
В Литовском зоопарке можно познакомиться с разными животными со всего мира. В зоопарке есть больше 2580 животных, 200 видов, 80 из них – охраняемые.