Полоз из Литовского зоопарка предсказал, каким будет 2025 год

„Это веселая традиция Литовского зоопарка и способ обратить внимание общества на охраняемые и исчезающие виды животных, на этот раз – змей. Змеи – неотъемлемая часть здоровой экосистемы.

Они поддерживают биологическое разнообразие, регулируют численность некоторых видов животных, останавливают распространение болезней и способствуют стабильности пищевой цепочки. Их исчезновение угрожает серьезной опасностью для экосистемы“, – сказала представитель зоопарка Вилия Гришкявичене, прибавив, что в зоопарке есть 6 видов змей, два из них – охраняемые.