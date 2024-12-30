2024.12.30 11:57

Полоз из Литовского зоопарка предсказал, каким будет 2025 год

 
ru.DELFI.lt
2025 m. pranašystė
2025 m. pranašystė
ФОТО: Lietuvos zoologijos sodas

В конце года Литовский зоопарк по традиции обращает внимание на охраняемые виды животных, которые по восточному календарю станут символом Нового года. 2025 год будет годом Зеленой деревянной змеи, поэтому самке тонкохвостого лазающего полоза Эгле доверили предсказание, каким будет следующий год.

„Это веселая традиция Литовского зоопарка и способ обратить внимание общества на охраняемые и исчезающие виды животных, на этот раз – змей. Змеи – неотъемлемая часть здоровой экосистемы.

Они поддерживают биологическое разнообразие, регулируют численность некоторых видов животных, останавливают распространение болезней и способствуют стабильности пищевой цепочки. Их исчезновение угрожает серьезной опасностью для экосистемы“, – сказала представитель зоопарка Вилия Гришкявичене, прибавив, что в зоопарке есть 6 видов змей, два из них – охраняемые.

Taivaniniai smailiauodegiai žalčiai yra didžiausi žvynaroplių būriui priklausantys žalčiai

У самки полоза были три варианта предсказания, к которым ее привлекали запахом перепелиного яйца, шерсти верблюда и пером венценосного голубя. Эгле выбрала шерсть верблюда и столкнула в воду стоявшую рядом с ней табличку, по пути задела и табличку с надписью „щедрый“.

Если верить предсказанию полоза, 2025 год будет вдохновляющим на действие и щедрым.

Ši rūšis susiduria su įvairiomis grėsmėmis – buveinių nykimas, brakonieriavimas ir nelegali prekyba

Тонкохвостый лазающий полоз - это неядовитая змея семейства ужеобразные из Юго-Восточной Азии.

Šie žalčiai gali užaugti iki 2,5-3 metrų ilgio ir yra labai judrūs, todėl gamtoje juos sugauti nėra lengva

В Литовском зоопарке можно познакомиться с разными животными со всего мира. В зоопарке есть больше 2580 животных, 200 видов, 80 из них – охраняемые.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии