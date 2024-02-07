Половину доходов жители отдают за еду: некоторые в месяц тратят и больше 1000 евро

Жители в социальной сети делятся, сколько они тратят на продукты после роста цен. Те, кто получает несколько тысяч, говорят, что и им приходится несладко.

"У нас нет ипотеки, мы платим только за коммунальные услуги. В рестораны ходим нечасто, но мы заметили, что даже двоим на еду не всегда хватает. На еду уходит большая часть зарплаты", – жаловалась читательница.

Такой комментарий в Facebook вызвал бурную реакцию.

"Если не экономить, мы с женой на двоих в последнее время в среднем тратим только на еду и продукты 1000 евро. Я не представляю, как можно уложиться в 600 евро", – писал другой комментатор.

Роберта сказала, что ее семья из 3 человек (в семье 4-летний ребенок) тратит на продукты около 1000 евро в месяц.

"А вы заметили, что выросли расходы в последнее время? Наша семья из 3 человек в среднем в 2023 г. на продукты тратила 580 евро", – писал еще один участник дискуссии. Ему ответили, что это немного.