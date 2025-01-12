Половина вильнюсцев считает, что городу нужно метро

Каждый второй вильнюсец (856 голосов) считает, что Вильнюсу нужно метро.
16% (268 голосов) уверяют, что городу нужен трамвай.
„Если не метро, то хотя бы трамвай. Мы как неандертальцы с этими автобусами и троллейбусами застреваем в заторах“, – пишут жители.
31% (531 голос) считают, что метро не нужно. Еще 3% (51 голос) указали, что этот вопрос их не волнует.
На вопрос портала DELFI о метро, мэр города Валдас Бенкунскас ответил так: „В Европе есть города и поменьше Вильнюса, где есть метро. Но Вильнюс уникален тем, что мы живем в городе площадью 400 кв. км и у нас 600 000 жителей. Жители разбросаны по территории, плотность населения невелика. Чтобы метрополитен окупался, не хватает жителей, в противном случае билет будет стоить по несколько десятков евро“.
Такая позиция мэра возмутила читателей портала MadeinVilnius.lt, который провел опрос.
Портал MadeinVilnius.lt провел опрос с 6 по 10 января, в опросе участвовали 1706 человек.