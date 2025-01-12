Половина вильнюсцев считает, что городу нужно метро

Каждый второй вильнюсец (856 голосов) считает, что Вильнюсу нужно метро.

16% (268 голосов) уверяют, что городу нужен трамвай.

„Если не метро, то хотя бы трамвай. Мы как неандертальцы с этими автобусами и троллейбусами застреваем в заторах“, – пишут жители.

31% (531 голос) считают, что метро не нужно. Еще 3% (51 голос) указали, что этот вопрос их не волнует.