2025.03.15 07:00

Полковник Моцкунас назначен ВРИО командующего Управлением военных комендатур

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Danas Mockūnas
Danas Mockūnas
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

В ходе пятничной церемонии создания Управления военных комендатур в Каунасе полковник Данас Моцкунас был назначен ВРИО командующего данным управлением, сообщает Литовская армия.

„Военная комендатура – это связующее звено между Вооруженными Силами и гражданскими институтами, общественными организациями и гражданами, создающее условия для успеха как при подготовке к обороне государства, так и в ходе нее. Успешное сотрудничество как в мирное, так и в военное время требует тесного сотрудничества и взаимопонимания“, – цитируется в пресс-релизе армии Моцкунас.

Новое управление, в состав которого входят шесть региональных военных комендатур в Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде, Шяуляй, Паневежисе и Алитусе, начало свою деятельность 1 марта этого года.

По данным Литовской армии, комендатуры будут созданы и в остальных 54 муниципалитетах. Ожидается, что в каждую из них войдут мобилизационная, снабженческая и оперативная части.

Следует отметить, что в муниципалитетах с населением менее 10 000 человек комендатуры создаваться не будут, а курировать эти муниципалитеты будут комендатуры, закрепленные за более крупными соседними муниципалитетами.

Как сообщалось ранее, в военное время комендантская единица должна обеспечивать соблюдение комендантского часа, установку блокпостов, реквизицию имущества, мониторинг информационной среды, борьбу с незаконными вооруженными формированиями, поддержку и взаимодействие с учреждениями, охрану важных объектов, выполнение задач командующего армией.

В мирное время комендантская единица будет курировать надзор за кадровым резервом, призыв на постоянную военную службу, призыв резервистов на учения, организацию призывных пунктов, а также набор и распределение солдат резерва.

Напомним, что зарегистрированные лица будут приглашаться на учения в составе воинских частей военных комендатур на 3-10 дней в году. Во время учений будет предоставлено оружие и экипировка.

В случае войны граждане, включенные в комендантские списки и получившие воинские навыки, будут помогать защищать свой город или район, охранять важные объекты в жилой среде, посты контроля, обеспечивать соблюдение комендантского часа, участвовать в процессе реквизиции имущества, бороться с незаконными вооруженными группировками или выполнять другие задачи, поставленные Литовской армией.

В мирное время комендантские единицы будут комплектоваться профессиональными военнослужащими, причисленными военнообязанными подготовленного резерва, комендантскими стрелками Литовского союза стрелков и гражданскими лицами. В мирное время их военную подготовку будут обеспечивать Добровольческие силы охраны края (ДСОК).

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