Полковник Моцкунас назначен ВРИО командующего Управлением военных комендатур

„Военная комендатура – это связующее звено между Вооруженными Силами и гражданскими институтами, общественными организациями и гражданами, создающее условия для успеха как при подготовке к обороне государства, так и в ходе нее. Успешное сотрудничество как в мирное, так и в военное время требует тесного сотрудничества и взаимопонимания“, – цитируется в пресс-релизе армии Моцкунас.
Новое управление, в состав которого входят шесть региональных военных комендатур в Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде, Шяуляй, Паневежисе и Алитусе, начало свою деятельность 1 марта этого года.
По данным Литовской армии, комендатуры будут созданы и в остальных 54 муниципалитетах. Ожидается, что в каждую из них войдут мобилизационная, снабженческая и оперативная части.
Следует отметить, что в муниципалитетах с населением менее 10 000 человек комендатуры создаваться не будут, а курировать эти муниципалитеты будут комендатуры, закрепленные за более крупными соседними муниципалитетами.
Как сообщалось ранее, в военное время комендантская единица должна обеспечивать соблюдение комендантского часа, установку блокпостов, реквизицию имущества, мониторинг информационной среды, борьбу с незаконными вооруженными формированиями, поддержку и взаимодействие с учреждениями, охрану важных объектов, выполнение задач командующего армией.
В мирное время комендантская единица будет курировать надзор за кадровым резервом, призыв на постоянную военную службу, призыв резервистов на учения, организацию призывных пунктов, а также набор и распределение солдат резерва.
Напомним, что зарегистрированные лица будут приглашаться на учения в составе воинских частей военных комендатур на 3-10 дней в году. Во время учений будет предоставлено оружие и экипировка.
В случае войны граждане, включенные в комендантские списки и получившие воинские навыки, будут помогать защищать свой город или район, охранять важные объекты в жилой среде, посты контроля, обеспечивать соблюдение комендантского часа, участвовать в процессе реквизиции имущества, бороться с незаконными вооруженными группировками или выполнять другие задачи, поставленные Литовской армией.
В мирное время комендантские единицы будут комплектоваться профессиональными военнослужащими, причисленными военнообязанными подготовленного резерва, комендантскими стрелками Литовского союза стрелков и гражданскими лицами. В мирное время их военную подготовку будут обеспечивать Добровольческие силы охраны края (ДСОК).