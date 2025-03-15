Полковник Моцкунас назначен ВРИО командующего Управлением военных комендатур

„Военная комендатура – это связующее звено между Вооруженными Силами и гражданскими институтами, общественными организациями и гражданами, создающее условия для успеха как при подготовке к обороне государства, так и в ходе нее. Успешное сотрудничество как в мирное, так и в военное время требует тесного сотрудничества и взаимопонимания“, – цитируется в пресс-релизе армии Моцкунас.