2025.03.30 19:21

Полковник американской армии рассказал, в чем сложность ситуации: за 24 года службы я не видел ничего подобного

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Pabradės poligonas
Pabradės poligonas
ФОТО: KAM

Американская армия в воскресенье на своей странице на Facebook поделилась информацией, в которой полковник, командующий 1 боевой группы бригады броневиков 3-ьей пехотной дивизии Джим Армстронг рассказал о вызовах в поисках пропавших военных. Он возглавляет операцию и говорит, что ситуация очень сложная.

„За 24 года службы я никогда не видел, чтобы транспортное средство попало в такое положение. Сложность не только в том, что там вода и грязь, проблема в их сочетании. Кроме того, все это происходит в местности, до которой непросто добраться“, – сказал Армстронг.

По словам офицера, есть разное оборудование для того, чтобы вытаскивать объекты из воды и из болота, однако в данном случае надо одновременно использовать разного рода технику.

„Проблема в том, что обычно это оборудование не приспособлено для использования в подобных условиях – в лесной глуши, в небольшом труднодоступном месте. Поэтому операция сложная“, – прибавил он.

Другой вызов – доставка техники на место происшествия. По словам полковника, это отдельная логистическая операция, поскольку надо подготовить дороги и тропы для доставки тяжелой техники, привезти грунт и гравий.

Армстронг обратил внимание на то, что на ограниченном пространстве надо как-то разместить много техники – и гражданской, и военной, и международной. „Однако вместе с литовскими военными наши военные продвигаются вперед. Мы все переживаем эту ситуацию вместе с семьями пропавших и не можем в достаточной мере отблагодарить наших союзников за помощь“, – сказал он.

Полковник сказал, что литовцы принимают американских военных как своих.

„Мы - одна команда. Они не только поддерживают наших военных, но и заботятся о наших семьях, понимая, какое сложное время для них настало. Мы очень благодарны за всю помощь – как союзников, так и разных военных отделений и служб, включая команду водолазов ВМС. Все прилагают максимум усилий, чтобы мы вернули членов нашей команды“, – подчеркнул офицер.

Напомним, что в Пабраде продолжается поисково-спасательная операция, разыскивают четверых пропавших американских военных и гусеничную бронемашину, которая утонула в болоте. В минувшую субботу вечером американские водолазы погружались в воду, но добраться до транспортного средства им не удалось.

Американская армия сообщает, что бронемашина M88 Hercules продолжает погружаться в болото.

По новейшим данным, она может находиться на глубине 4 м, а сверну над водой около 2 м ила. Работы по отсасыванию ила и осушению места идут без остановки.

Напомним, что американские военные на гусеничной бронемашине М88 пропали 25 марта на полигоне в Пабраде во время учений. 26 марта стало известно, что машина утонула в болоте. Ведется поисково-спасательная операция.

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