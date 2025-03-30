Полковник американской армии рассказал, в чем сложность ситуации: за 24 года службы я не видел ничего подобного

„За 24 года службы я никогда не видел, чтобы транспортное средство попало в такое положение. Сложность не только в том, что там вода и грязь, проблема в их сочетании. Кроме того, все это происходит в местности, до которой непросто добраться“, – сказал Армстронг.

По словам офицера, есть разное оборудование для того, чтобы вытаскивать объекты из воды и из болота, однако в данном случае надо одновременно использовать разного рода технику.

„Проблема в том, что обычно это оборудование не приспособлено для использования в подобных условиях – в лесной глуши, в небольшом труднодоступном месте. Поэтому операция сложная“, – прибавил он.