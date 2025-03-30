Полковник американской армии рассказал, в чем сложность ситуации: за 24 года службы я не видел ничего подобного

„За 24 года службы я никогда не видел, чтобы транспортное средство попало в такое положение. Сложность не только в том, что там вода и грязь, проблема в их сочетании. Кроме того, все это происходит в местности, до которой непросто добраться“, – сказал Армстронг.
По словам офицера, есть разное оборудование для того, чтобы вытаскивать объекты из воды и из болота, однако в данном случае надо одновременно использовать разного рода технику.
„Проблема в том, что обычно это оборудование не приспособлено для использования в подобных условиях – в лесной глуши, в небольшом труднодоступном месте. Поэтому операция сложная“, – прибавил он.
Другой вызов – доставка техники на место происшествия. По словам полковника, это отдельная логистическая операция, поскольку надо подготовить дороги и тропы для доставки тяжелой техники, привезти грунт и гравий.
Армстронг обратил внимание на то, что на ограниченном пространстве надо как-то разместить много техники – и гражданской, и военной, и международной. „Однако вместе с литовскими военными наши военные продвигаются вперед. Мы все переживаем эту ситуацию вместе с семьями пропавших и не можем в достаточной мере отблагодарить наших союзников за помощь“, – сказал он.
Полковник сказал, что литовцы принимают американских военных как своих.
„Мы - одна команда. Они не только поддерживают наших военных, но и заботятся о наших семьях, понимая, какое сложное время для них настало. Мы очень благодарны за всю помощь – как союзников, так и разных военных отделений и служб, включая команду водолазов ВМС. Все прилагают максимум усилий, чтобы мы вернули членов нашей команды“, – подчеркнул офицер.
Напомним, что в Пабраде продолжается поисково-спасательная операция, разыскивают четверых пропавших американских военных и гусеничную бронемашину, которая утонула в болоте. В минувшую субботу вечером американские водолазы погружались в воду, но добраться до транспортного средства им не удалось.
Американская армия сообщает, что бронемашина M88 Hercules продолжает погружаться в болото.
По новейшим данным, она может находиться на глубине 4 м, а сверну над водой около 2 м ила. Работы по отсасыванию ила и осушению места идут без остановки.
Напомним, что американские военные на гусеничной бронемашине М88 пропали 25 марта на полигоне в Пабраде во время учений. 26 марта стало известно, что машина утонула в болоте. Ведется поисково-спасательная операция.