Политики удивлены карьерным ростом Карач, которую признали угрозой безопасности Литвы

"Тут начинаешь думать, может., это чей-то проект, почему от нее не отмежевываются? Ясно и конкретно дистанцироваться от таких деятелей, сказать, что им не место в таких образованиях и т.д. Это хотелось бы услышать от лидеров демократической оппозиции", – сказал Кащюнас.

"Когда на Олимпе белорусской демократической оппозиции, а именно такова цель этого совета, появляются такие люди, которые связаны с российскими спецслужбами, это значит, что борются с Александром Лукашенко , а другой рукой, работают на российские спецслужбы, лицо такого совета странное", – сказал он.

"Меня в членом " Координационный совет " пригласили потому, что наша организация влиятельная. Мы работаем с белорусами не только в Литве, но и в других странах. Уже давно говорили, что без нашей организации совет неполный", – сказала Карач.

Карач проиграла дело во всех судах, но без проблем стала членом "Координационного совета" белорусской оппозиции.

Департамент миграции решил не продлевать вид на жительство Карач в Литве , поскольку Департамент госбезопасности ( ДГБ ) сообщил о ее связях с российской разведкой.

Обозреватель Марюс Лауринавичюс сказал, что возникает вопрос, с кем белорусская оппозиция?

"С Литвой, которая как и Польша и другие страны пытаются им помочь, или с Кремлем. Такой вопрос естественным образом возникает, но на него должна ответить белорусская оппозиция", – сказал он.

Журналисты LNK пытались получить ответ у Светланы Тихановской, но она, кажется, не захотела комментировать вопрос Карач.

"Они понимают, что есть какие-то старые связи и не хотят, чтобы последние акценты в карьере Карач были связаны с ней сейчас", – сказал общественный деятель Жильвинас Свитоюс.

Он не считает Карач опасной для Литвы на данный момент.

"Я не думаю, что она связана с какими-то враждебными силами. Ее отчаяние связана с тем, что ей некуда деваться. Поэтому она в принципе ищет любой путь, чтобы заручиться поддержкой", – заметил Свитоюс.

Карач говорит, что ее главная цель - помощь пострадавшим соотечественникам.