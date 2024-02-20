Политики удивлены карьерным ростом Карач, которую признали угрозой безопасности Литвы

Департамент миграции решил не продлевать вид на жительство Карач в Литве, поскольку Департамент госбезопасности (ДГБ) сообщил о ее связях с российской разведкой.
Карач проиграла дело во всех судах, но без проблем стала членом "Координационного совета" белорусской оппозиции.
"Меня в членом "Координационный совет" пригласили потому, что наша организация влиятельная. Мы работаем с белорусами не только в Литве, но и в других странах. Уже давно говорили, что без нашей организации совет неполный", – сказала Карач.
Эта новость удивила главу парламентского Комитета нацбезопасности Лауринаса Кащюнаса.
"Когда на Олимпе белорусской демократической оппозиции, а именно такова цель этого совета, появляются такие люди, которые связаны с российскими спецслужбами, это значит, что борются с Александром Лукашенко, а другой рукой, работают на российские спецслужбы, лицо такого совета странное", – сказал он.
"Тут начинаешь думать, может., это чей-то проект, почему от нее не отмежевываются? Ясно и конкретно дистанцироваться от таких деятелей, сказать, что им не место в таких образованиях и т.д. Это хотелось бы услышать от лидеров демократической оппозиции", – сказал Кащюнас.
Обозреватель Марюс Лауринавичюс сказал, что возникает вопрос, с кем белорусская оппозиция?
"С Литвой, которая как и Польша и другие страны пытаются им помочь, или с Кремлем. Такой вопрос естественным образом возникает, но на него должна ответить белорусская оппозиция", – сказал он.
Журналисты LNK пытались получить ответ у Светланы Тихановской, но она, кажется, не захотела комментировать вопрос Карач.
"Они понимают, что есть какие-то старые связи и не хотят, чтобы последние акценты в карьере Карач были связаны с ней сейчас", – сказал общественный деятель Жильвинас Свитоюс.
Он не считает Карач опасной для Литвы на данный момент.
"Я не думаю, что она связана с какими-то враждебными силами. Ее отчаяние связана с тем, что ей некуда деваться. Поэтому она в принципе ищет любой путь, чтобы заручиться поддержкой", – заметил Свитоюс.
Карач говорит, что ее главная цель - помощь пострадавшим соотечественникам.
"Я думаю, что надо активнее заботиться о белорусах, которые уехали за границу, об их проблемах. Людям нужны лидеры, которые заботятся о них, а не просто где-то появляются.
Тихановская не занимается вопросом белорусов в Литве. Ее внимание сосредоточено на других вопросах. Но в членом "Координационном совете" есть и другие оппоненты Тихановской, не только мы, но это работе не мешает", – заверила Карач.
Обозревателей не удивляет, что в членом "Координационном совете" собрались разномастные деятели.
"Вот неделю, может чуть больше, назад, в Польше сообщили о случае, когда одна белорусская оппозиционерка напрямую работала на белорусский КГБ. Там есть и другие подобные случаи", – сказал Лауринавичюс.
Якобы враги Лукашенко необязательно враги Кремля.
"Было очевидно, что часть тех, кто даже вышел на улицы протестовать и рисковал многим, часть этих людей были сторонниками Кремля, их врагом был только Лукашенко", – заметил Лауринавичюс.
Политическое убежище Карач в Литве не получила, но может оставаться здесь по гуманитарным причинам, поскольку в Беларуси ее ждет преследование.