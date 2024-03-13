Политики после нападения на Волкова: очевидно, что работали профессионалы

Председатель парламентского Комитета иностранных дел Жигимантас Павилёнис сказал Delfi: "Очевидно, что это дело рук профессионалов. Мы должны охранять людей, некоторые после визита в Вильнюс уходят в мир иной, как и Немцов, Навальный , до сих пор помню Кара-Мурзу, который участвовал во всех конференциях Калиновского, как раз на следующей неделе такая пройдет. Мы должны их охранять. Мы стараемся это делать".

"Видите ли, диссиденты привыкли к тому, что их убивают, унижают, травят, но хуже всего для них, когда страны, которые искренне боролись за свободу против того же Кремля, все чаще отворачиваются от них. То, что происходит в Литве последние несколько месяцев, так невооруженным глазом видно, что иностранные спецслужбы разжигают ненависть в отношении российских и белорусских диссидентов, сравнивают их с теми же россиянами, это делается сознательно, немало литовцев попались на этот крючок", – сказал Павилёнис.