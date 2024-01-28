Политикам здесь не место. Почему обсуждение литвинизма стоит доверить историкам – и лучше после Лукашенко

"Еще до эмиграции мы ездили в Литву почти каждый месяц. Я живу в Литве уже два года, но только прошлым летом узнала о существовании термина "литвинизм" – посмотрела видео пьяного в вильнюсском баре. Он оскорблял литовца и кричал, что Вильнюс принадлежит Беларуси", – рассказывает журналистка Ольга Семашко, главный редактор белорусского радио УНЕТ. После массовых репрессий в Беларуси, последовавших за президентскими выборами в августе 2020 года, Ольга в числе 60 тысяч ее соотечественников переехала в Вильнюс. По ее словам, белорусской диаспоре в Литве, с одной стороны, не очень понятно, как реагировать на расплывчатые и непонятно к кому обращенные обвинения в "литвинизме". А с другой стороны, этот нарратив создает абсолютно конкретные проблемы беларусам-мигрантам: некоторые литовские политики называют их угрозой национальной безопасности и предлагают подвергнуть таким же санкциям, как и россиян.