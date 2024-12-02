Поликлиники остались без терминалов Foxpay – появились очереди: пациенты не могут расплатиться наличными

Сейчас, когда нет терминалов, люди должны платить за услуги в кассе, но не во всех поликлиниках принимают наличные. Например, в Шешкинской поликлинике наличные не будут принимать примерно до января.

„Хорошо было, а что будут делать сейчас, непонятно“, – заметила другая.

„Иногда пользовалась, но они не всегда работали“, – сказала одна женщина.

„Учреждения, которые пользовались услугами Foxpay, получили достаточно времени на подготовку и переход к альтернативе, т.е. найти других поставщиков услуги“, – сказал представитель Центробанка Литвы Вайдас Цибас.

В терминалах Foxpay была возможность наличного и безналичного расчета, сейчас от терминалов отказались, потому что окончательно остановлена деятельность компании, компания лишена лицензии.

„Такой возможности у нас пока нет, планируем в ближайшее время восстановить такую возможность, но уже не через терминал, а обычный кассовый аппарат“, – сказал глава поликлиники Миндаугас Синкявичюс.

Раньше около 20% пациентов оплачивали услугу наличными. Недовольны некоторые пенсионеры, не у всех есть банковские карты.

„Очень сложно, ведь не все пенсионеры пользуются услугами в интернете, не у всех есть э-банкинг. И банковских карт у них нет“, – сказала одна женщина.

„Есть люди, у которых нет банковской карты, или просто не берут ее с собой, не всем известна такая новость“, – сказал об отказе от терминалов Foxpay Синкявичюс.