2024.12.02 15:18

Поликлиники остались без терминалов Foxpay – появились очереди: пациенты не могут расплатиться наличными

 
ru.DELFI.lt
Gydymo įstaigose nelieka „Foxpay“ savitarnos terminalų
Gydymo įstaigose nelieka „Foxpay“ savitarnos terminalų
ФОТО: ELTA / Karolina Gudžiūnienė

В большей части литовских поликлиник не осталось терминалов Foxpay. Кое-где они еще стоят, но не работают. В некоторых поликлиниках формируются очереди, пациентов предупреждают - могут быть проблемы с расчетом, если человек хочет расплатиться наличными, сообщают журналисты LNK.

В терминалах Foxpay была возможность наличного и безналичного расчета, сейчас от терминалов отказались, потому что окончательно остановлена деятельность компании, компания лишена лицензии.

„Учреждения, которые пользовались услугами Foxpay, получили достаточно времени на подготовку и переход к альтернативе, т.е. найти других поставщиков услуги“, – сказал представитель Центробанка Литвы Вайдас Цибас.

Пациенты говорят, что пользовались терминалами.

„Иногда пользовалась, но они не всегда работали“, – сказала одна женщина.

„Хорошо было, а что будут делать сейчас, непонятно“, – заметила другая.

Сейчас, когда нет терминалов, люди должны платить за услуги в кассе, но не во всех поликлиниках принимают наличные. Например, в Шешкинской поликлинике наличные не будут принимать примерно до января.

„Такой возможности у нас пока нет, планируем в ближайшее время восстановить такую возможность, но уже не через терминал, а обычный кассовый аппарат“, – сказал глава поликлиники Миндаугас Синкявичюс.

Раньше около 20% пациентов оплачивали услугу наличными. Недовольны некоторые пенсионеры, не у всех есть банковские карты.

„Очень сложно, ведь не все пенсионеры пользуются услугами в интернете, не у всех есть э-банкинг. И банковских карт у них нет“, – сказала одна женщина.

Nelikus „Foxpay“ terminalų gali būti sunkumų atsiskaitant grynaisiais kai kuriose gydymo įstaigose

„Есть люди, у которых нет банковской карты, или просто не берут ее с собой, не всем известна такая новость“, – сказал об отказе от терминалов Foxpay Синкявичюс.

Планируется вернуть похожие услуги, только когда это произойдет, неясно. Пока терминалов нет, у касс стоят очереди.

„Нагрузка увеличилась, дополнительно приходится осуществлять около 250 операций. Это немало“, – сказал Синкявичюс.

Отключение терминалов Foxpay коснулось многих поликлиник и больниц.

„Ими пользовались, они были нужны. У нас такие терминалы были в 5 наших крупных отделениях“, – сказал глава Каунасской городской поликлиники Паулюс Кибиша.

В кассах каунасских поликлиник можно расплатиться наличными. Кассы не упраздняли из-за пенсионеров.

„Они привыкли „вживую“, иногда и наличными платят. К счастью, мы кассы не упраздняли“, – сказал Кибиша.

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