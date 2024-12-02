Поликлиники остались без терминалов Foxpay – появились очереди: пациенты не могут расплатиться наличными

В терминалах Foxpay была возможность наличного и безналичного расчета, сейчас от терминалов отказались, потому что окончательно остановлена деятельность компании, компания лишена лицензии.
„Учреждения, которые пользовались услугами Foxpay, получили достаточно времени на подготовку и переход к альтернативе, т.е. найти других поставщиков услуги“, – сказал представитель Центробанка Литвы Вайдас Цибас.
Пациенты говорят, что пользовались терминалами.
„Иногда пользовалась, но они не всегда работали“, – сказала одна женщина.
„Хорошо было, а что будут делать сейчас, непонятно“, – заметила другая.
Сейчас, когда нет терминалов, люди должны платить за услуги в кассе, но не во всех поликлиниках принимают наличные. Например, в Шешкинской поликлинике наличные не будут принимать примерно до января.
„Такой возможности у нас пока нет, планируем в ближайшее время восстановить такую возможность, но уже не через терминал, а обычный кассовый аппарат“, – сказал глава поликлиники Миндаугас Синкявичюс.
Раньше около 20% пациентов оплачивали услугу наличными. Недовольны некоторые пенсионеры, не у всех есть банковские карты.
„Очень сложно, ведь не все пенсионеры пользуются услугами в интернете, не у всех есть э-банкинг. И банковских карт у них нет“, – сказала одна женщина.
„Есть люди, у которых нет банковской карты, или просто не берут ее с собой, не всем известна такая новость“, – сказал об отказе от терминалов Foxpay Синкявичюс.
Планируется вернуть похожие услуги, только когда это произойдет, неясно. Пока терминалов нет, у касс стоят очереди.
„Нагрузка увеличилась, дополнительно приходится осуществлять около 250 операций. Это немало“, – сказал Синкявичюс.
Отключение терминалов Foxpay коснулось многих поликлиник и больниц.
„Ими пользовались, они были нужны. У нас такие терминалы были в 5 наших крупных отделениях“, – сказал глава Каунасской городской поликлиники Паулюс Кибиша.
В кассах каунасских поликлиник можно расплатиться наличными. Кассы не упраздняли из-за пенсионеров.
„Они привыкли „вживую“, иногда и наличными платят. К счастью, мы кассы не упраздняли“, – сказал Кибиша.