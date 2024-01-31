Полицию будут быстрее информировать о состоянии здоровья владельцев оружия

Ежегодно полицейские органы регистрируют около 40 000 уголовных преступлений, для предотвращения и детального выявления которых часто требуются данные о состоянии здоровья личности и о психических расстройствах. Недавние громкие события подчеркнули необходимость обмена информацией между полицией и системой здравоохранения о лицах, представляющих угрозу для окружающих.

"Обеспечение общественной безопасности — это общая ответственность полиции и медицины. В тесном сотрудничестве с медицинскими работниками нам необходимо разработать современный алгоритм, который поможет полиции вовремя отреагировать или предотвратить преступления, если подозреваемый человек страдает психическими расстройствами", — сказала министр внутренних дел А.Билотайте.

