Полицию будут быстрее информировать о состоянии здоровья владельцев оружия

Ежегодно полицейские органы регистрируют около 40 000 уголовных преступлений, для предотвращения и детального выявления которых часто требуются данные о состоянии здоровья личности и о психических расстройствах. Недавние громкие события подчеркнули необходимость обмена информацией между полицией и системой здравоохранения о лицах, представляющих угрозу для окружающих.
Сегодня медицинские работники обязаны в течение пяти рабочих дней сообщать руководителю лечебного учреждения об изменениях в психическом здоровье владельца оружия, а руководство лечебного учреждения обязано передавать эту информацию в полицию, которая выдает и отзывает разрешения на оружие.
Снизится бюрократическая нагрузка на полицию и медицинские учреждения
По мнению Министерства внутренних дел, было бы целесообразно интегрировать электронное здравоохранение E.sveikata с полицейским реестром происшествий. Это поможет полиции получать информацию о том, есть ли у человека, зарегистрированного на месте происшествия, психические или поведенческие расстройства. Полицейские смогут заранее выбирать и планировать тактику реагирования.
Полиции также пригодится автоматизированная информация из системы E.sveikata о регистрации лиц, вовлеченных в уголовное или административное производство, и их посещении конкретного медицинского учреждения. Таким образом, следователи смогут обращаться в конкретное учреждение, а не во все подряд, чтобы получить данные о конкретном человеке.
По мнению Министерства здравоохранения, эти изменения позволят снизить бюрократическую нагрузку как на полицию, так и на медицинские учреждения. Вместе с усовершенствованием системы электронного здравоохранения они могут быть введены в конце этого года, и тогда передача данных будет осуществляться автоматически.