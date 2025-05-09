2025.05.09 11:21

Полиция завела дело на родителей мальчика, душившего социального педагога в Клайпеде

 
ELTA
Рита Гечюнайте
ru.DELFI.lt
Moksleiviai
Moksleiviai
ФОТО: ELTA / Josvydas Elinskas

Мальчик, душивший социального педагога в клайпедской школе, на уроки до сих пор не приходит. Два года этот ребенок наводил ужас на одноклассников, обижал их и бил. Родители одного пострадавшего через суд требуют возмещения ущерба. Родителей, которые скрывают мальчика, ждет судебное разбирательство.

По данным Департамента полиции, 25 марта, в 14 ч., в Клайпеде, на ул. Гедмину, в прогимназии, во время беседы, ученик (2013 г.р.) пнул социального педагога (1982 г.р.) и пытался ее задушить. В школу вызвали скорую. Педагог проходила амбулаторное лечение.

После этого инцидента мальчик в школе не появлялся. Родители говорили представителям службы по правам детей, что не знают, где их ребенок, а в полиции не просили его искать.

Родители одного из пострадавших от рук этого мальчика детей обратились в суд и требуют возмещения ущерба на лечение (3324,69 евро).

Сейчас на родителей мальчика дело завела полиция. Выяснилось, что родители разрешили представителям службы поговорить со своим сыном и установить, в какой помощи он нуждается, но после этого снова отказались от любых контактов. Поскольку родители не дают специалистам общаться с ребенком и не пускают его в школу, представители Службы по правам ребенка обратились в полицию.

„У каждого ребенка есть право на обучение, услуги здравоохранения, общение, досуг и т.д. Однако из школы нам сообщили, что ребенок в школу не ходит, не поддерживает контактов со своими сверстниками. От врачей мы узнали, что ребенок, вероятно, не получает необходимое ему лечение – мы оцениваем это как нарушение прав ребенка“, – сказала глава Клайпедского отделения службы Гинтаре Нолюте.

Родители скрывают ребенка и от полиции. Представитель Клайпедской полиции Андрпмеда Грауслене сказала Delfi:

„Глава Клайпедского комиссариата полиции Гинтаутас Поцявичпс сообщил, что начато расследование по 163 ст. УК ЛР (злоупотребление родительскими правами“.

Sužinojus apie smurtą prieš vaiką, reikia pranešti bendruoju pagalbos telefonu 112 arba teritoriniams vaiko teisių apsaugos skyriams, kurių kontaktus rasite www.vaikoteises.lt.
Emocinės paramos tarnyba Telefono numeris Darbo laikas
„Vaikų linija“ 116111 kasdien nuo 11 iki 23 val.
„Tėvų linija“ +370 800 900 12 darbo dienomis nuo 17 iki 21 val.
Kontaktai organizacijų, vykdančių kompleksinių paslaugų teikimo vaikams, nukentėjusiems nuo smurto ar netiesioginio šeimyninio smurto aukoms (liudininkams) ir jų šeimų nariams, projektus.
Organizacijos pavadinimas Tel. Nr. El. pašto adresas
Dingusių žmonių šeimų paramos centras +370 5 248 3373 centras1@missing.lt
natalija@missing.lt
Viešoji įstaiga Šeimos santykių institutas +370 37 750 935, +370 698 23995 pagalba@ssinstitut.lt
Viešoji įstaiga Psichologinės paramos ir konsultavimo centras +370 673 22562, +370 650 63789 ppkcentras@yahoo.com
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Viešoji įstaiga Vaikų ir paauglių socialinis centras +370 5 237 2548, +370 671 89218 info@vpscentras.lt
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VšĮ Pagalbos paaugliams iniciatyva +370 672 35298 info@ppi.lt
VšĮ Paramos vaikams centras +370 5 271 5980, +370 611 43567 pvc@pvc.lt
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