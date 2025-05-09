Полиция завела дело на родителей мальчика, душившего социального педагога в Клайпеде

По данным Департамента полиции, 25 марта, в 14 ч., в Клайпеде, на ул. Гедмину, в прогимназии, во время беседы, ученик (2013 г.р.) пнул социального педагога (1982 г.р.) и пытался ее задушить. В школу вызвали скорую. Педагог проходила амбулаторное лечение.
После этого инцидента мальчик в школе не появлялся. Родители говорили представителям службы по правам детей, что не знают, где их ребенок, а в полиции не просили его искать.
Родители одного из пострадавших от рук этого мальчика детей обратились в суд и требуют возмещения ущерба на лечение (3324,69 евро).
Сейчас на родителей мальчика дело завела полиция. Выяснилось, что родители разрешили представителям службы поговорить со своим сыном и установить, в какой помощи он нуждается, но после этого снова отказались от любых контактов. Поскольку родители не дают специалистам общаться с ребенком и не пускают его в школу, представители Службы по правам ребенка обратились в полицию.
„У каждого ребенка есть право на обучение, услуги здравоохранения, общение, досуг и т.д. Однако из школы нам сообщили, что ребенок в школу не ходит, не поддерживает контактов со своими сверстниками. От врачей мы узнали, что ребенок, вероятно, не получает необходимое ему лечение – мы оцениваем это как нарушение прав ребенка“, – сказала глава Клайпедского отделения службы Гинтаре Нолюте.
Родители скрывают ребенка и от полиции. Представитель Клайпедской полиции Андрпмеда Грауслене сказала Delfi:
„Глава Клайпедского комиссариата полиции Гинтаутас Поцявичпс сообщил, что начато расследование по 163 ст. УК ЛР (злоупотребление родительскими правами“.
|Sužinojus apie smurtą prieš vaiką, reikia pranešti bendruoju pagalbos telefonu 112 arba teritoriniams vaiko teisių apsaugos skyriams, kurių kontaktus rasite www.vaikoteises.lt.