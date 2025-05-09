Полиция завела дело на родителей мальчика, душившего социального педагога в Клайпеде

По данным Департамента полиции, 25 марта, в 14 ч., в Клайпеде, на ул. Гедмину, в прогимназии, во время беседы, ученик (2013 г.р.) пнул социального педагога (1982 г.р.) и пытался ее задушить. В школу вызвали скорую. Педагог проходила амбулаторное лечение.

После этого инцидента мальчик в школе не появлялся. Родители говорили представителям службы по правам детей, что не знают, где их ребенок, а в полиции не просили его искать.

Родители одного из пострадавших от рук этого мальчика детей обратились в суд и требуют возмещения ущерба на лечение (3324,69 евро).