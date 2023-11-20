Полиция занялась недисциплинированными водителями: предлагают значительно увеличить штрафы

По данным МВД, некоторые лица предлагают свою помощь водителям - выдают себя за нарушителей, а потом не платят штрафы. МВД предлагает запретить неплательщикам штрафов управлять своим автомобилем.

МВД отмечает, что суммы штрафов не пересматривали с 2008 года, они не отвечают нынешнему прожиточному уровню и получаемым доходам.

МВД предлагает увеличить штрафы за превышение скорости – назначать штраф 30-60 евро за превышение скорости на 11–20 км/ч (сейчас 12–30 евро) и 60-120 евро за превышение скорости на 21–30 км/ч (сейчас 30–90 евро). Также предлагают лишать прав за превышение скорости больше чем на 30 км/ч, если водитель уже был наказан за превышение скорости.

"Чтобы избежать несчастий в будущем, особое внимание мы должны уделять борьбе с повторяющимися и грубыми нарушениями ПДД . Мы не можем мириться с циничными и злонамеренными нарушителями, которых действующие штрафы не отпугивают от повторных нарушений", – сказала министр.

По данным министерства, в 2021 г. водители заплатили 36% штрафов за нарушение ПДД, в прошлом - 28%, а в этом до 1 ноября - всего 16%. По этой причине МВД предлагает Минфину и Государственной налоговой инспекции пересмотреть процедуры взыскания штрафов за ПДД.

Другие министерства в зависимости от сферы их деятельности просят подготовить ограничение доступа к необязательным услугам, например, получению лизинга, покупке транспортного средства, авиабилетов, если человек не заплатил штрафы за ПДД. Если нарушитель не заплатит штраф в установленные сроки, ответственность ляжет на поручителя.

МВД также предлагает, чтобы человек, который дал свой автомобиль нарушителю, обязался обеспечить уплату полученного нарушителем штрафа.

"Если нарушитель в установленный срок не заплатит штраф, ответственность ляжет на поручителя. Если владелец автомобиля не заплатит штраф, то будет ограничена выдача или замена водительского удостоверения, а автомобиль лишен техосмотра", – сказано в пресс-релизе МВД.