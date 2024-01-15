Полиция задержала Кандротаса и доставила его в СИЗО

"Задержан сегодня вечером, в 18:30 ч. в Каунасском районе, доставлен в Каунасский СИЗО", – сказано на странице Литовской полиции.

Перед этим Кандротас на своей странице поделился видео, на котором слышен плач детей и видно, как к автомобилю, в котором Кандротас ехал с семьей, подошел полицейский и сказал, что хочет поговорить с Кандротасом.

"Вам все объяснят", – сказал полицейский, но Кандротас не выходил из авто и сказал, что ему не надо ничего объяснять.

"Я еду домой, возьму вещи и все", – пытался договориться с полицейским Кандротас.

Позже было видно, как полицейский силой пытается открыть машину.

"Дети, дети! У меня дети или вы д....ы?", – кричал Кандротас.

Позже он какое-то время спорил с полицейскими, тогда его силой вытащили из машины.