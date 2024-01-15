Полиция задержала Кандротаса и доставила его в СИЗО

 
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Antanas Kandrotas-Celofanas
Antanas Kandrotas-Celofanas
ФОТО: Policijos departamentas
15 января вечером Литовская полиция на своей странице в фейсбуке поделилась фотографией Антанаса Кандротаса-Целофанаса и сообщила о его задержании. 15 января утром Апелляционный суд принял решение по делу ранее неоднократно судимого Антанаса Кандротаса-Целофанаса, признав его виновным в крупных финансовых аферах (оказание помощи в присвоении более 300 000 евро). Были вынесены два приговора, в рамках одного дела его приговорили к 1 году и 3 месяцам, а другого 1 году и 10 месяцам лишения свободы. Решение суда вступает в силу с момента объявления, поэтому Кандротас был доставлен в СИЗО.

"Задержан сегодня вечером, в 18:30 ч. в Каунасском районе, доставлен в Каунасский СИЗО", – сказано на странице Литовской полиции.

Перед этим Кандротас на своей странице поделился видео, на котором слышен плач детей и видно, как к автомобилю, в котором Кандротас ехал с семьей, подошел полицейский и сказал, что хочет поговорить с Кандротасом.

"Вам все объяснят", – сказал полицейский, но Кандротас не выходил из авто и сказал, что ему не надо ничего объяснять.

"Я еду домой, возьму вещи и все", – пытался договориться с полицейским Кандротас.

Позже было видно, как полицейский силой пытается открыть машину.

"Дети, дети! У меня дети или вы д....ы?", – кричал Кандротас.

Позже он какое-то время спорил с полицейскими, тогда его силой вытащили из машины.

Когда полиция увела Кандротаса, видео не прервалось, было слышно, как жена задержанного успокаивала детей.

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