Полиция Вильнюса реагирует на заявление: подростки стреляли в своего товарища из страйкбольного оружия и обзывали его "бандеровцем"

Ирина Новик является журналисткой телеканала "Вот Так", входящего в польский государственный холдинг Telewizja Polska S.A. Жураналист портала Delfi Лев Кадик связался с Ириной и ее сыном, чтобы расспросить о случившемся.
Как рассказал Давид Delfi, со своими ровесниками А. и Б. (инициалы вымышленные, так как редакция не может раскрывать личные данные несовершеннолетних — ред.) он познакомился в школе, однако дружить они начали около двух недель назад. Тогда же, по его словам, они договорились, что не будут обсуждать российско-украинскую войну, чтобы не разрушать свою дружбу — у Давида и мальчиков были полностью противоположные взгляды на конфликт. Мальчики знали, что Давид приехал из России, а его мама — "антивоенный журналист".
Ирина Новик — российская оппозиционная журналистка из Петербурга. В прошлом году после вторжения путинской армии в Украину и усиления репрессий против независимых СМИ и оппозиции она была вынуждена покинуть Россию. Вместе со своими детьми — близнецами Давидом и Асей она нашла убежище в Вильнюсе. С ноября прошлого года ее сын учился в обычной вильнюсской школе с преподаванием на русском языке и не встречал никакой враждебности в свой адрес.
По его словам, c А. они просто "болтали, гуляли вместе, обсуждали фильмы и музыку и делились секретами", а с Б. до этого общались только в школе. Б., по словам Давида, "считался в школе хулиганом и пользовался уважением", тогда как сам Давид, несмотря на переезд в другую страну, продолжил учиться на высокие оценки. А., Б. и Давид при этом, с его слов, находились в разных весовых категориях — оба были заметно сильнее. Давид ни разу не видел драк в школе и тем более в них не участвовал. Он не знал, дрались с кем-то его друзья. К нему они никогда насилие не применяли.
22 декабря ребята позвали Давида гулять. Они провели какое-то время в районе школы. Там А. достал выкидной нож (Давид не смог уточнить — настоящий или игрушечный) и стал гоняться с ним за Б. Но все это, по словам Давида, было игрой и скоро прекратилось. Друзья поели пиццы и отправились в Нижние-Панеряй, где живет А. Там А. зашел домой и взял страйкбольный автомат и предложил друзьям "пострелять по бутылочкам". Все трое отправились в лес между кварталом и железной дорогой и постреляли по пластиковой бутылке, которую взяли с собой.
Однако, затем, по словам Давида, все пошло не по плану: А. и Б. предложили выстрелить ему в ногу. Давид говорит, что воспринял это как шутку и не стал возражать. Но оказалось, что это больно, и он попросил их прекратить. А. и Б. постреляли в бутылку, а затем снова стали стрелять в него, уже без спроса.
По словам матери, перед случившимся, в пиццерии у мальчиков состоялся разговор о политике, а обидчики сына смотрят на ютубе "1 канал" "и поддерживают в войне Россию, у Давида четкая антироссийская позиция".
"В начале разговора Давид сказал, что не хочет обсуждать политику, чтобы не ссориться. Его тут же стали называть бандеровцем", - написала Ирина.
По словам Давида, бывшие товарищи включили песню, которую он назвал "гимном ЧВК Вагнер", обзывали его "бандеровцем", смеялись и тыкали стволом автомата в спину со словами "Иди, мы тебя расстреливать будем". Нападение продолжалась около 10 минут. Давид говорит, что испытал боль, страх и унижение. Сдачи он дать не смог, так как у обидчиков был автомат и их было двое — поэтому ему пришлось убежать.
Через некоторое время А. и Б. снова нашли его, но на этот раз они принялись извиняться и даже довели его до автобусной остановки. Правда, тут же заявили, что "перевоспитали" его.
Дома Давид рассказал о случившемся матери. Ирина была шокирована и напугана произошедшим. От попаданий страйкбольных шариков на теле ее сына остались видимые травмы. Она немедленно поставила в известность классного руководителя сына и родителей А. и Б. После этого мальчики принялись писать Давиду сообщения с извинениями и даже предлагать деньги в качестве компенсации.
На следующий день Ирина обратилась в полицию с электронным заявлением. По ее словам, к утру среды, 27 декабря, официального ответа она не получила. В понедельник и вторник в Литве были рождественские праздники, и полиция работала по облегченному графику.
Полиция выясняет обстоятельства происшествия
Представитель Главного комиссариата Вильнюсского округа Томас Браженас в среду сказал Delfi, что такой инцидент в полиции был зафиксирован 23 декабря, в 23 ч.
По его словам, информация передана во второй комиссариат Вильнюса.
"Полиция собирает информацию, уточняет обстоятельства происшествия, будут проведены другие действия, и потом будет принято процессуальное решение", – сказал он.
Информация, по словам представителя полиции, информация передана специалистам по правам детей.
"Любое оружие представляет опасность для ребенка"
Глава Вильнюсского отделения Государственной службы по правам ребенка Гядас Батулявичюс сказал Delfi, что специалисты уже получили информацию об этом инциденте.
"В ближайшее время мы свяжемся со всеми сторонами, которые участвовали в инциденте, оценим необходимую помощь и предложим ее", – подчеркнул специалист.
По его словам, бывают случаи, когда дети сами калечат себя или ранят других с помощью оружия.
"Служба по правам детей обращает внимание общества на то, что оружие любой разновидности представляет опасность для ребенка. Дети могут тяжело ранить себя и других даже из пневматического оружия или с помощью обыкновенных кухонных ножей. Родители должны сделать так, чтобы подобные предметы в доме хранились в недоступных для детей местах", – сказал Батулявичюс.
По его словам, и приобретенное для обороны оружие может стать причиной страшной трагедии, поэтому любое оружие должно храниться в недоступном для детей месте – в закрывающихся шкафах или сейфах.