Полиция: в пасхальные выходные пройдут масштабные рейды по всей стране

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Rita Gečiūnaitė

В конце марта и в начале апреля полиция проведет ряд рейдов на дорогах Литвы, пишет портал madeinvilnius.lt.

30 марта по всей Литве водителей будут проверят на трезвость.

1–3 апреля также будут проверять водителей на трезвость. Эту акцию инициирует Европейской сетью дорожной полиции ROADPOL (англ. European Roads Policing Network), она проходит в разных странах Европы.

Главный комиссариат полиции Вильнюсского округа проведет проверки в Вильнюсе и в районе: в Швенченисе, Шальчининкай, Электренай, Укмерге, Тракай.

Местные комиссариаты могут проводить дополнительные рейды на своих территориях.

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